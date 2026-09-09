Leopard Attack Junnar : औषध फवारणीचा पंप ठरला ढाल; बिबट्याच्या हल्ल्यातून शेतकरी दाम्पत्य थोडक्यात बचावले

बोरी बुद्रुक (ता. जुन्नर) : येथील मेटांगळे मळा परिसरात शेतावर औषध फवारणीसाठी जात असलेल्या शेतकरी दाम्पत्यावर बिबट्याने अचानक हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात दत्तात्रय बाळाजी शिंदे हे थोडक्यात बचावले. मात्र, बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे मोटारसायकलवरून खाली पडल्याने त्यांच्या पायाला दुखापत झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटांगळे मळा येथे राहणारे दत्तात्रय बाळाजी शिंदे व त्यांच्या पत्नी विद्या शिंदे हे मोटारसायकलवरून शेतावर औषध फवारणी करण्यासाठी पंप घेऊन जात होते. मळ्यातील रस्त्याने जात असताना रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतातून अचानक बिबट्या बाहेर आला आणि त्याने शिंदे दाम्पत्याच्या दिशेने झेप घेतली..अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे दत्तात्रय शिंदे यांचा तोल गेला आणि ते मोटारसायकलवरून खाली पडले. त्यात त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. बिबट्याच्या हल्ल्यावेळी त्यांच्या जवळ असलेल्या औषध फवारणीच्या पंपामुळे बिबट्याला अडथळा निर्माण झाला आणि त्याचा फायदा झाल्याने ते थोडक्यात बचावल्याचे सांगण्यात आले.दरम्यान तीनच दिवसांपूर्वी राजुरी येथील गोंधळे मळा परिसरात पाणी भरत असताना समोरून अचानक वाघाने उडी मारल्याने शेतकऱ्याची भंबेरी उडाली. महेंद्र सखाराम हाडवळे असे या घटनेत थोडक्यात बचावलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. अचानक समोर आलेल्या वाघामुळे काही क्षण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..Chhatraapti Sambhajinagar: बिबट्याची दोन बछडे उसाच्या फडात...!; मजुरांची उडाली गाळण, वारेगाव शिवारात वन विभागाने दिला सतर्कतेचा इशारा.हाडवळे हे गोंधळे मळा परिसरात शेतातील कामासाठी गेले होते. पाणी भरत असताना अचानक समोरून वाघाने उडी मारली. प्रसंगावधान राखत हाडवळे यांनी तेथून बाजूला होत स्वतःचा बचाव केला. वाघ तेथून निघून गेल्याने मोठा अनर्थ टळला.आळेफाटा परीसरात दिवसेंदिवस बिबट्याचे हल्ले वाढत चालले असून परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी पहाटे तसेच सायंकाळच्या वेळी शेतावर जावे लागते. त्यामुळे परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.वनविभागाने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवून या ठिकाणी असलेल्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.