पिंपरखेड येथे अश्रूंनी ओथंबलेल्या घरांना आधार
टाकळी हाजी, ता. २ : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला होता, या तिन्ही मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख असे १५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आली.
पिंपरखेड तालुका शिरूर येथे रोहन विलास बोंबे, शिवन्या शैलेश बोंबे, शेजारील जांबूत येथील भागूबाई जाधव या तिन्ही कुटुंबीयांना महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी शिवसेना पक्ष निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. यावेळी आमदार शरद सोनवणे, युवा सेनेचे मराठवाडा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण, माजी पंचायत समिती सदस्य डॉ. सुभाष पोकळे, वनविभागाचे वनरक्षक लहू केसकर, महेंद्र दाते, उपसरपंच विकास वरे, माऊली ढोमे, जयवंत बोंबे तसेच इतरही कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीडित कुटुंबीयांबरोबर व्हिडिओकॉलद्वारे संपर्क साधला आणि विचारपूस केली तसेच व्हिडिओकॉलद्वारे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, यापुढे देखील आपणास काही मदत लागल्यास त्वरित माझ्यापर्यंत संपर्क करा किंवा आमच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करा तुम्हाला यापुढे कुठेही अडचणी येऊ देणार नाही, असे आश्वासन देखील त्यांनी पीडित कुटुंबीयांना दिले.
