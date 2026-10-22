बिबट्याच्या हल्ल्यात बोरीत मुलगी जखमी

आळेफाटा, ता. २२ : जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक गावठाणातील नंदीवाले वस्ती येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात १७ वर्षीय जयश्री दगडू पवार ही मुलगी जखमी झाली. मंगळवारी (ता. २०) रात्री साडेनऊ ते दहाच्या सुमारास ही घटना घडली. तिच्या पायाला जखम झाली असून, उपचारानंतर बुधवारी सायंकाळी तिला घरी सोडण्यात आले.
जयश्री पवार ही मंगळवारी रात्री घराबाहेर आली असताना परिसरात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने तिच्यावर हल्ला केला. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली. ग्रामस्थांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. जखमी जयश्री हिला उपचारासाठी नारायणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे उपचार घेतल्यानंतर तिची प्रकृती सुधारल्याने तिला घरी सोडण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे वनपाल गणेश बागडे आणि ऋषिकेश गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
गावठाणातील भरवस्तीतच बिबट्याने हल्ला केल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. वनविभागाने परिसरात नियमित गस्त घालावी, बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. गरजेनुसार पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
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