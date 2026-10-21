केंदूरमध्ये बिबट्याचा दोन पारड्यांवर हल्ला

शिक्रापूर, ता. २१ : केंदूर येथील थिटेवाडी बंधारा परिसरात (ता. शिरूर) बिबट्याने बुधवारी (ता.२१) पहाटे म्हशींच्या दोन पारड्यांवर हल्ला केला. यातील एक पारडे त्याने फस्त केले.
केंदूर (ता. शिरूर) येथील थिटेवाडी बंधारा परिसरात गेल्या ९ महिन्यांपासून तीन पूर्ण वाढ झालेले बिबटे दिसत असल्याची माहिती केंदूर विकास सोसायटीचे माजी अध्यक्ष सुरेश गावडे व दीपक थिटे यांनी दिली.
या बिबट्यांनी परिसरात गेल्या ९ महिन्यांत ५ मोर, ३ कालवडी आणि २ शेळ्यांची शिकार केली आहे.
दरम्यान, आज पहाटे ४ वाजता माणिक शिर्के हे आपल्या शेतातील गोठ्याकडे जनावरांना चारा व सोयाबीन टाकायला गेले होते. त्यावेळी त्यांना शेताकडून मजुराने फोन करून सांगितले की, इथे दोन बिबटे आले आहेत व त्यांनी दोन पारड्यांना उचलले आहे. याबाबतची माहिती आपदा टीमचे शेरखान शेखसह वनरक्षक सोपान अनासुने यांना कळविली असता, वनखात्याने तातडीने घटनास्थळी भेट दिली व पंचनामा केला.
केंदूरच्या परिसरात मोठे ऊसबागायती क्षेत्र आहे. येथे बिबट्यांचा वावर वाढलेला आहे. त्यामुळे तात्काळ बिबट्यासाठी पिंजरा लावावा, अशी मागणी केंदूर विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे माजी अध्यक्ष सुरेश गावडे यांनी केली आहे.
वाडी-वस्तीवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पुढील काही दिवस दक्षता घेऊन बिबट्याचा वावर कुठे आहे, याबद्दल कळवत राहावे. दोन्ही बिबटे आम्ही ताब्यात घेण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू.
सोपान अनासुने, वनरक्षक, वनविभाग, शिरूर.
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