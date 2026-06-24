पुणे

निमगाव म्हाळुंगी, कासारीत बिबट्याचा पुन्हा धुमाकूळ

निमगाव म्हाळुंगी, कासारीत बिबट्याचा पुन्हा धुमाकूळ
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तळेगाव ढमढेरे, ता. २४ : शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी व कासारी गावातील परिसरात बिबट्याने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला असून, पाळीव जनावरांवर बिबट्याने हल्ला केला आहे. येथील परिसरात बिबट्याने पुन्हा दहशत निर्माण केली आहे.
निमगाव म्हाळुंगी येथील दत्तात्रेय किसन शिवले यांच्या गाईचे वासरू बुधवारी (ता.२४) पहाटे ठार करून नुकसान केले आहे. सकाळी वनरक्षक पूनम जाधव यांनी बिबट्याने ठार केलेल्या वासराचा पंचनामा केला आहे. दरम्यान, कासारी येथील मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर बुधवारी पहाटे बिबट्याने हल्ला करून एक शेळी व एक मेंढी गंभीर जखमी केली आहे. विशेष म्हणजे गळ्याला बिबट्याने चावा घेतल्याने शेळी व मेंढी गंभीर जखमी झाली आहे. दोघांचीही प्रकृती चिंताजनक आहे. दगडे यांच्या जखमी झालेल्या शेळी व मेंढीची पाहणी वनरक्षक पूनम जाधव यांनी केली आहे.

वर्षभरात १७ शेळ्या-मेंढ्या केल्या फस्त
कासारी येथील मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर गेल्या वर्षभरात बिबट्याने हल्ला करून सुमारे १७ शेळ्या-मेंढ्यांचा जीव घेतला आहे. त्यापैकी दोन शेळ्या व एका मेंढीचे एकूण ३२ हजार रुपये आर्थिक नुकसान भरपाई वनविभागाकडून मिळाली असून, उर्वरित शेळ्या-मेंढ्यांची भरपाई अद्याप मिळाली नसल्याचे दगडे यांनी सांगितले.

पाळीव जनावरांना व प्राण्यांना बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून मेंढपाळांनी व पशुपालकांनी संरक्षक भिंत किंवा कठीण जाळी बसवावी. निमगाव म्हाळुंगी व कासारी परिसरात बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची व्यवस्था वनविभागामार्फत करण्यात येईल. नागरिकांनी बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. बिबट्याच्या हालचालींविषयी ग्रामस्थांनी वनविभागाशी संपर्क साधावा.
- पूनम जाधव, वनरक्षक, तळेगाव ढमढेरे

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