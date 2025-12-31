Loni Kalbhor Leopard : लोणी काळभोरच्या लोकवस्तीत बिबट्याचा थरार; गोठ्यात घुसून वासराचा फडशा!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : गोठ्यात दावणीला बांधलेल्या वासरावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील बाजार मळा परिसरात बुधवार (३१ डिसेंबर) रोजी सकाळी उघडकीस आली आहे. यामध्ये वासराचा जागीच मृत्यू झाल्याने शेतकऱ्याचे सुमारे ५९ हजारांपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .या घटनेने परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याचे निदर्शनास आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.अमृत विठ्ठल काळभोर असे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. काळभोर यांचा बाजारमळा, जिल्हा परिषद शाळेच्या जवळ गायींचा गोठा आहे.नेहमीप्रमाणे मंगळवारी रात्री ५ गाई व ३ ते ४ महिन्यांचे १ वासरु असे गोधन गोठ्यात बांधले होते.रात्री दहा वाजता काळभोर गोठ्यातील कामे आटोपून घरी गेले होते..Pimpalwandi Leopard News : पिंपळवंडीत बिबट्याचा थरार संपला! थर्मल ड्रोनच्या निगराणीनंतर अखेर 'सहा वर्षांचा' बिबट्या पिंजऱ्यात कैद.मंगळवारी रात्री बिबट्याने सुमारे सहा फुट भिंतीवरून गोठ्यात प्रवेश केला आणि दावणीला बांधलेल्या वासरावर हल्ला केला परंतु, वासरू बाधलेले दावे मजबूत होते ते तुटले नाही परिणामी बिबट्याला वासरू घेऊन जाता आले नाही.परंतु त्याच्या हल्ल्यात वासरू जाग्यावरच मृत्युमुखी पडले.काळभोर हे बुधवारी सकाळी गोठ्यात गेले तेव्हा त्यांना सदर प्रकार निदर्शनास आला.त्यांनी तात्काळ लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला पोलीस त्वरित घटनास्थळी पोहोचले आणि घटनेची माहिती वनविभागाला दिली..माहिती मिळताच लोणी काळभोरचे वन परिमंडल अधिकारी प्रमोद रासकर,वनरक्षक अंकुश कचरे,वनमजूर तुळशीराम कोंढारी घटनास्थळी पोहोचले.त्यांनी पाहणी केली, परंतु गोठ्यात सिमेंट कॉक्रीटचा कोबा केला असल्याने बिबट्यांच्या पाऊलखुणा तेथे मिळून आल्या नाहीत.येथून सुमारे ३०० फुटांवर लोकवस्ती असून तेथील १०० घरात सुमारे ४०० नागरिक रहावयास आहेत.बिबट्याच्या हल्ल्यात वासराचा मृत्यू झाला आहे हे लक्षात आले नंतर आपल्या परिसरात बिबट्याचा वावर आहे हे लक्षात येताच शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..यापुर्वी कोरोना काळात रामदरा परिसरातील डोंगरात व्यायामासाठी जात असलेल्या अनेक नागरिकांना बिबट्याचे दर्शन झाले होते. सदर घटनेचा पंचनामा करण्यात आला आहे.अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास पाठवण्यात आला असून शासकीय नियमानुसार भरपाई मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत - प्रमोद रासकर (वन परिमंडल अधिकारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.