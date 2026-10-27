Leopard Attack : बोरी बुद्रुक येथे बिबट्याचा दुचाकीस्वारावर हल्ला; एकजण जखमी

- राजेश कणसेआळेफाटा - जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक येथे कामावरून दुचाकीवरून घरी परतणाऱ्या रखमा रामभाऊ शिंदे यांच्यावर बिबट्याने अचानक हल्ला केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २७) रात्री सात वाजण्याच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात शिंदे यांच्या पायाला दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर नारायणगाव येथे उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रखमा शिंदे हे कामावरून दुचाकीवरून घरी जात असताना बोरी बुद्रुक येथील शिंदे मळ्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेजवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांच्या पायाला जखम झाली. घटनेनंतर त्यांना तातडीने उपचारासाठी नारायणगाव येथे दाखल करण्यात आले.घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी गणेश बागडे, सोमनाथ भालेराव, शुभम भोर, संतोष कुतळ आणि रोशन भोर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..दरम्यान, या घटनेमुळे बोरी बुद्रुक परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने शेतकरी, महिला, लहान मुले तसेच रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. वनविभागाने परिसरात गस्त वाढवून बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.