पुणे

पिंपळसुटीत अखेर बिबट्या जेरबंद

पिंपळसुटीत अखेर बिबट्या जेरबंद
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आंधळगाव, ता. ७ : पिंपळसुटी (ता. शिरूर) परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून दहशत निर्माण करणारा बिबट्या अखेर शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी वनविभागाच्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला.
पिंपळसुटी परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला होता. काही दिवसांपूर्वी बिबट्याच्या हल्ल्यात बालिकेचा मृत्यू झाल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला होता. बिबट्याचा तातडीने बंदोबस्त करावा, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी आंदोलनही केले होते. त्यानंतर वनविभागाने परिसरात पिंजरे व ट्रॅप कॅमेरे लावून बिबट्याचा शोध सुरू केला होता. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास पिंजऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांना ताराचंद पारखे यांच्या शेतातील पिंजऱ्यात बिबट्या अडकलेला आढळून आला. मनोज चौधरी, अमोल पाटोळे, गोविंद शेलार व संदीप गव्हाणे यांच्या ही बाब निदर्शनास आली. त्यांनी तत्काळ वनविभागाच्या पथकाला माहिती दिली. त्यानंतर बिबट्याला सुरक्षितपणे रेस्क्यू करण्यात आले. पकडलेला बिबट्या नर जातीचा असून, त्याचे वय अंदाजे दोन वर्षे असल्याची माहिती वनविभागाने दिली. पुढील कार्यवाहीसाठी त्याला माणिकडोह येथील बिबट्या निवारा केंद्रात सोडण्यात येणार आहे. बिबट्याला रेस्क्यू करण्यासाठी वनपरीक्षेत्र अधिकारी नीलकंठ गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुधीर शितोळे, शरद गदादे, सुनील कळसकर, रोहिदास शेंडगे, राहुल अवचिते, शरीफ शेख आदींनी विशेष सहकार्य केले.

पिंपळसुटी परिसरात बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी सध्या १५ पिंजरे सक्रिय ठेवण्यात आले आहेत. परिसरातील इतर बिबट्यांचा शोध घेण्यासाठी वनविभागाची मोहीम सुरूच राहणार आहे.
- नीलकंठ गव्हाणे, वनपरीक्षेत्र अधिकारी

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वनविभाग कार्यवाही बिबट्याविरुद्ध
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वनपरीक्षेत्र अधिकारी नीलकंठ गव्हाणे
पिंपळसुटी परिसरातील बिबट्या
वनविभागाचे रेस्क्यू कार्य
ग्रामीण भागातील सुरक्षा
बिबट्यांचा वावर आणि उपाययोजना
बिबट्या पकडण्याची प्रक्रिया
दहशत माजलेल्या बिबट्यातील स्थान
बिबट्यांची स्थिती
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