जागतिक पांढरी काठी दिनानिमित्त नेत्रदानाचा संकल्प करू या : चंद्रकांत भोसले

हडपसर : ''मित्रहो, तुम्हा-आम्हाला डोळे आहेत, चांगली दृष्टी आहे. त्याद्वारे आपण साऱ्या सृष्टीसौंदर्याचा आस्वाद घेऊ शकतो. मनमुराद आनंद लुटू शकतो. पण ज्यांना डोळे नाहीत, दृष्टी नाही, त्यांचा कधी आपण विचार केला आहे का? तात्पर्य, त्यांचादेखील आपण सामाजिक कर्तव्यबुद्धीने विचार करायला हवा. कारण, तेही समाजाचे अविभाज्य घटक आहेत. दृष्टिहीन लोकांना आपल्या सारखंच जग न्याहाळता यावं आणि त्यांनाही डोळसपणे जीवनदर्शन करता यावं व त्यांना एक नवी जीवनदृष्टी मिळावी, या दृष्टिकोनातून आपण सर्वजण ‘नेत्रदान’ करण्याचा संकल्प करूया,''असे मत पुणे अंधशाळेचे प्राचार्य चंद्रकांत भोसले यांनी व्यक्त केले. जागतिक पांढरी काठी दिनानिमित्त कोरेगाव पार्क येथील पुणे अंधशाळा, मुलांची येथे जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, याप्रसंगी प्राचार्य भोसले बोलत होते. याप्रसंगी पुणे अंधशाळेचे प्रशासकिय अधिकारी कृष्णा शेवाळे, विशेष शिक्षक प्रतिभा कोरपे, संगिता माटे, दामोदर सरगम, झुंबर इरनक, मनिषा शेवाळे, रंगनाथ गजरे, रामेश्र्वर खिळे, आशा कणसे, अमृत लोखंडे, प्रतिक्षा लोखंडे, संतोष जगताप, तेजश बेंद्रे, रविंद्र बामणे, नितीन खरात, लक्ष्मण कोरवन, संतोष दळवे उपस्थित होते. शेवाळे म्हणाले, ''दृष्टिहिनांसाठी प्रत्येकाने सहानुभूतीपेक्षा स्वानुभूतीची भूमिका अवलंबिली पाहिजे. स्वत:चे डोळे पट्टीने बांधून काही वेळ जगायची अनुभूती घ्यावी, म्हणजे त्यातील गांभीर्य कळून येईल. दिव्यांग व्यक्तींना गुणदोषांसह स्वीकारून त्यांना आपलसं करणं यातच मानवी जीवनाची सार्थकता आहे. दृष्टहिन व्यक्तींना सामाजिक जाणिवेतून रस्ता ओलांडताना मदत करणे, रेल्वे-बसमध्ये बसण्यास आपली जागा देणे, त्यांच्याशी मनमोकळेपणाने संवाद साधणे, जीवनाशी निगडीत विभिन्न विषयांवर त्यांच्याशी गप्पा मारणे, एकननेक प्रकारे त्यांचे मनोबल वाढविणे या गोष्टी आपण दैनंदिन जीवनात वावरताना करायला पाहिजेत

