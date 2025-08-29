पुणे

Pune News : सर्वसमावेशक युद्धतंत्र विकसित व्हावे; विनोद खंदारे

विनोद खंदारे यांनी शुक्रवारी ‘सकाळ’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘दोन देशांमध्‍ये केवळ भूपृष्ठीय कारणांमुळे युद्ध होत नाही. आर्थिक कोंडी करणे, सायबर हल्‍ला, चुकीची माहिती पसरविणे (प्रपोगंडा), मानसिकदृष्ट्या कमकुवत करणे हीदेखील युद्धतंत्रेच आहेत.

