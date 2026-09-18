Indian Army AI technology: आधुनिक युद्धात मिलिसेकंदांत निर्णय : भारतीय लष्करात एआय, ५-जी, ६-जी व क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर

प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘‘आधुनिक युद्धात परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी फारसा वेळ मिळत नाही. काही मिलिसेकंदांत निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. यासाठी भारतीय लष्करात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ५-जी, ६-जी आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला जात आहे. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेली माहिती आणि प्रणाली स्वदेशी असावी, यावर लष्कराचा भर आहे,’’ असे प्रतिपादन लष्कराचे उपप्रमुख (माहिती प्रणाली आणि तंत्रज्ञान) लेफ्टनंट जनरल विपुल सिंघल यांनी केले..दिघी येथील ‘आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (एआयटी) आणि ‘आयईईई’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘आयईईई-इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन द नेक्सस ऑफ डिजिटायझेशन, इंटेलिजन्स अँड ॲप्लिकेशन्स’ (आयसीएनडीआयए-२०२६) या दोनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी सिंघल बोलत होते. या वेळी ‘आयआयआयटी अलाहाबाद’चे संचालक डॉ. मुकुल सुतावणे, ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. एस. पी. कोचर, ‘एआयटी’चे अध्यक्ष मेजर जनरल पी. एस. सिद्धू आदी उपस्थित होते..लष्कराच्या नियंत्रण कक्षात गेल्या ३५ वर्षांत झालेल्या बदलांची माहिती देताना सिंघल म्हणाले, ‘‘पूर्वी युद्धभूमीवरील माहिती दूरध्वनी किंवा इतर माध्यमातून मिळायची. ती नकाशावर मांडून त्यानंतर प्रमुख निर्णय घेत असत. आता आधुनिक नियंत्रण कक्षात हवेत आणि जमिनीवर असलेल्या विविध उपकरणांमधून माहिती थेट मोठ्या पडद्यावर येते. ‘एआय’च्या मदतीने या माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्यासाठी पर्यायही सुचविले जातात. स्वयंचलित यंत्रणा आणि ‘एआय’चा वापर भविष्यात आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे अशा प्रणाली योग्य प्रकारे काम करतात की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे.’’.डॉ. सुतावणे म्हणाले, ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात केवळ माहिती आणि ज्ञान मिळविणे पुरेसे नाही. त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रज्ञा, नैतिकता आणि मानवी मूल्येही आवश्यक आहेत. ‘एआय’ने माणसाचा सहकारी आणि सहनिर्माता म्हणून काम करावे. तंत्रज्ञानाने माणसाच्या विचारांवर आणि मानवी मूल्यांवर अतिक्रमण करू नये.’’ तर लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. एस. पी. कोचर म्हणाले, ‘‘भारताने ५-जीचा वेगाने विस्तार केला आहे. आता ६-जीमध्ये ‘एआय’चा थेट समावेश असेल. उपग्रह संपर्क आणि ‘एआय’च्या वापरामुळे दूरसंचार क्षेत्रात मोठे बदल होतील.’’.तंत्रज्ञानासोबत मानवी मूल्येही गरजेचीलेफ्टनंट जनरल राजेश पुष्कर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे परिषदेला संबोधित केले. ते म्हणाले, ‘‘युद्धनीती, लष्करी रसद, देखरेख आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांत ‘एआय’मुळे बदल होत आहेत. मात्र, केवळ तंत्रज्ञानाच्या जोरावर युद्ध जिंकता येणार नाही. नेतृत्व, शिस्त आणि मानवी मूल्ये यांचाही तितकाच महत्त्वाचा वाटा आहे.’’.व्यक्तिमत्त्वात आत्मविश्वास आणि ज्ञान-कौशल्य हे दोन महत्त्वाचे घटक असतात. संस्थेकडून ज्ञान मिळेल; मात्र परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता स्वतःच्या प्रयत्नातून विकसित करावी लागेल. तंत्रज्ञानामुळे प्राथमिक स्वरूपाच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता असली, तरी संवादकौशल्य, लेखन, कथनकौशल्य आणि अनेक कामे हाताळण्याची क्षमता (मल्टीटास्किंग) ही कौशल्ये विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करावीत.’’- लेफ्टनंट जनरल विपुल सिंघल, उपप्रमुख (माहिती प्रणाली आणि तंत्रज्ञान) भारतीय लष्कर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.