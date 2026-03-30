Manchar News : मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात प्रथमच सुरू केलेल्या ‘थ्रॉम्बोलिसिस’ उपचाराने वाचले रुग्णाचे प्राण; वैद्यकीय पथकाची कामगिरी

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'थ्रॉम्बोलिसिस' सुविधेअंतर्गत शनिवारी (ता. २८) रोजी पहिल्याच रुग्णावर यशस्वी उपचार करण्यात येऊन त्याचे प्राण वाचवण्यात डॉक्टरांना यश आले आहे..हृदयविकाराचा तीव्र झटका आलेल्या एका रुग्णाला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णाची गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी विलंब न करता 'थ्रॉम्बोलिसिस' (रक्तवाहिनीत झालेली गाठ विरघळवण्याची प्रक्रिया) करण्याचा निर्णय घेतला. नियमानुसार, उपचार सुरू करण्यापूर्वी नातेवाईकांना प्रक्रियेची माहिती व संभाव्य जोखीम समजावून सांगून त्यांची लेखी संमती घेण्यात आली..यानंतर डॉ. सदानंद राऊत (भिषक), डॉ. रामप्रसाद धायकर (भूलतज्ञ), डॉ. अर्जुन दिघे (बालरोगतज्ञ), डॉ. विनोद कांगुले (भूलतज्ञ), डॉ. परेश पोटे, डॉ. विवेकानंद फसाले आणि डॉ. स्नेहल बोंबले यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ही उपचारप्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. उपचारानंतर रुग्णाची प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्याला हृदयविकारतज्ज्ञांकडे संदर्भित करण्यात आले..'थ्रॉम्बोलिसिस' ही अत्यंत महत्त्वाची आणि वेळेवर करावी लागणारी आपत्कालीन वैद्यकीय प्रक्रिया असून ती ठरावीक निकषांनुसारच केली जाते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भिषक डॉ. सदानंद राऊत यांनी उपजिल्हा रुग्णालयातील सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले आहे..ग्रामीण भागातच अत्याधुनिक आपत्कालीन सेवा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत असून, आरोग्य सेवेत मंचर उपजिल्हा रुग्णालयाने एक महत्त्वाची झेप घेतल्याचे मानले जात आहे..'मंच उपजिल्हा रुग्णालयात 'थ्रॉम्बोलिसिस' सुविधा सुरू झाल्यामुळे गरीब व गरजू रुग्णांसाठी हे खऱ्या अर्थाने वरदान ठरणार आहे. पहिल्याच रुग्णावर यशस्वी उपचार झाल्याने भविष्यात अनेकांचे प्राण वाचवणे शक्य होईल.'- डॉ. शिवाजीराव जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय, मंचर.