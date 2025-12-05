पुणे

Snake Bite : संर्पदंश झालेल्या शेतकऱ्याचे वाचणार प्राण; ‘स्नेक व्हेनम रॅपिड टेस्ट कीट’ ठरणार जीवरक्षक

महाराष्ट्र सरकारने संर्पदंशाने जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली.
कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - शेतकऱ्यांच्या शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला शासनस्तरावर जेवढी आर्थिक मदतीची गरज असते. त्याच तुलनेत त्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेलाही यापुढे महत्त्व दिले जाणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने संर्पदंशाने जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

