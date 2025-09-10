पुणे

Pune Rain : पुण्यात पावसाच्या हलक्या सरींचा अंदाज

पुणे शहरात मागील ४८ तासांत हवामान कोरडे राहून कमाल तापमानात वाढ झाली आहे.
पुणे - शहरात मागील ४८ तासांत हवामान कोरडे राहून कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. तर, पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता कमी असून, अति हलक्या पावसाच्या सरी पडण्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तविला आहे.

