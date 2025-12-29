Daund Parking Fire : लिंगाळीत १७ दुचाकी वाहने व १ कार जाळण्यात आली; दौंड पोलिसांकडून तपास सुरू!

दौंड : लिंगाळी ( ता. दौंड) येथील एका अपार्टमेंट मधील १७ दुचाकी वाहने, १ कार व २ सायकली जाळण्यात आल्या आहेत. अज्ञाताने वाहने पेटविल्यानंतर अपार्टमेंटच्या मीटर बॅाक्स मधील वायरिंग जळाल्याने इमारत अंधारात आहे. दौंड - लिंगाळी रस्त्यावर बर्फ फॅक्टरीच्या पुढे उजव्या हाताला असलेल्या कल्पतरू अपार्टमेंट येथे ही आग लागली होती. मध्यरात्री एक वाजता अपार्टमेंटच्या ` बी` विंग मधील लोकांना पार्किंग मधील वाहनांना आग लागल्याचे लक्षात आले. .आगीमुळे पार्किंगचे पूर्ण प्लास्टर गळून खाली पडले तर शेजारील पत्र्याची देखील शेड काळी पडली. आगीचे लोळ पसफ्लॅटधारकांनी पाणी मारून आग विझविली परंतु त्या आधीच बहुतांश वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या होत्या. नागरिकांनी वेळीच आग विझविली नसती तर अनर्थ घडला असता. आगीत १७ दुचाकी वाहने व २ सायकली पूर्णपणे जळाल्याने त्यांचा फक्त सांगाडा उरला आहे. अपार्टमेंट मध्ये राहणारे बहुतांश मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून त्यांनी कर्जावर ही वाहने खरेदी केलेली आहेत. त्यापैकी बहुतांश वाहनांचा विमा कालावधी संपला होता..Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन खून प्रकरणाचा उलगडा; सोलापुरातून २ आरोपी अटकेत; वैयक्तिक वादातून हत्या झाल्याचे निष्पन्न!. संरक्षक भिंत व प्रवेशद्वार असणार्या अपार्टमेंटमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा नाही. अपार्टमेंट मधील आगीत राकेश पाटील यांची टाटा नॅनो कार जळाली. तर अनुप दिनेश थोरात, दिलीप कुमार चौधरी, विशाल संसारे, श्रीदेवी अरविंद जोशी व साफिया हमीद तांबोळी यांच्या प्रत्येकी दोन दुचाकी वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. तर मेघा विनोद बनसोडे, विनोद दौलतराव बनसोडे, रमेश नाना मेरगळ, सिध्दराम ओगे, असगर शेख, अश्विनी महामुनी, नीलेश शिर्के यांचे प्रत्येकी एक दुचाकी वाहन आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले..अज्ञाताकडून अपार्टमेंटच्या पार्किंग मध्ये लावण्यात आलेल्या या दुचाकी वाहने इंधन टाकून जाळण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दौंड पोलिसांच्या एका पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे. आगीत अपार्टमेंटची वायरिंग जळाल्याने वीजपुरवठा खंडित आहे. आगीत पाण्याचे व सांडपाण्याचे पाइप वितळले आहेत. .वीजपुरवठा नसल्याने पाण्याच्या वापरावर मर्यादा आल्या असून फ्लॅटधारक हतबल झाले आहेत. दौंड पोलिस ठाण्यात हनीफ हमीद तांबोळी यांनी या प्रकरणी फिर्याद दाखल केली आहे, अशी माहिती ठाणे अंमलदार महेंद्र गायकवाड यांनी दिली. पोलिस उप निरीक्षक अविनाश गायकवाड पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.