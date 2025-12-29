पुणे

Daund Parking Fire : लिंगाळीत १७ दुचाकी वाहने व १ कार जाळण्यात आली; दौंड पोलिसांकडून तपास सुरू!

Vehicle Fire Incident : लिंगाळी (ता. दौंड) येथील एका अपार्टमेंटच्या पार्किंगमध्ये मध्यरात्री लागलेल्या आगीत १७ दुचाकी वाहने व एक कारचे मोठे नुकसान झाले. आगीमुळे वीज व पाणीपुरवठा खंडित झाला असून दौंड पोलिसांकडून या घटनेचा तपास सुरू आहे.
Major Fire Incident in Lingali Apartment Parking

दौंड : लिंगाळी ( ता. दौंड) येथील एका अपार्टमेंट मधील १७ दुचाकी वाहने, १ कार व २ सायकली जाळण्यात आल्या आहेत. अज्ञाताने वाहने पेटविल्यानंतर अपार्टमेंटच्या मीटर बॅाक्स मधील वायरिंग जळाल्याने इमारत अंधारात आहे. दौंड - लिंगाळी रस्त्यावर बर्फ फॅक्टरीच्या पुढे उजव्या हाताला असलेल्या कल्पतरू अपार्टमेंट येथे ही आग लागली होती. मध्यरात्री एक वाजता अपार्टमेंटच्या ` बी` विंग मधील लोकांना पार्किंग मधील वाहनांना आग लागल्याचे लक्षात आले.

