पुणे

Pune Crime : आठ कोटींची लाच मागितल्याप्रकरणी अवसायकासह लेखापरीक्षक ताब्यात; ३० लाखांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना 'एसीबी'कडून कारवाई

पुण्यातील एकता सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील वाद सोडवून शेअर सर्टिफिकेट देण्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार आला समोर.
Bribe

Bribe

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुण्यातील एकता सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील वाद सोडवून शेअर सर्टिफिकेट देण्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) शनिवार पेठ परिसरात सापळा रचून शासनाने नेमलेल्या अवसायक (लिक्विडेटर) आणि सरकारी पॅनलवरील लेखापरीक्षक या दोघांना ३० लाखांचा हप्ता स्वीकारताना ताब्यात घेतले.

Loading content, please wait...
pune
crime
bribe
Arrested
auditors
ACB

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com