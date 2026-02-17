वागदरीतील लिटल फ्लावर कॉन्व्हेट शाळेत स्नेहसंमेलन
वागदरी ः स्नेहसंमेलनात बालशिवाजी रायरेश्वर मंदिरात शपथ घेतानाचा प्रसंग सादर करण्यात आला.
लिटल फ्लॉवर कॉन्व्हेंट स्कूलचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
वागदरी, ता. १७ ः येथील येथील लिटल फ्लावर कॉन्व्हेंट अभिमित विद्यालय महादेवी भांजे प्रशालाचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साही वातावरणात झाले. ग्रामदैवत परमेश्वर व सरस्वती प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा मनिषाताई भांजे तसेच राजकुमार पोमाजी व राहुल शुक्ला यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
पहिली ते चौथी व नर्सरीतील विद्यार्थ्यांनी गणेश वंदना, विठू माऊली, शिवबा राजे, शेतकरी गीत, कोळीगीत भांगडा, मराठी लावणी, भक्तिगीत, शिवाजी महाराजांचे पराक्रम दाखवणारे पोवाडा, हास्य जत्रा सादर करत नृत्य गायन व नाटक सादर करत तब्बल तीन तास प्रेक्षकाचे मनोरंजन केले. कार्यक्रमास वागदरीसह परिसरातील गोगाव, खैराट, भुरी कवठे, किरनळी, बोरगाव, घोळसगाव शिरवळवाडी येथील पालक वर्ग उपस्थित होते.
