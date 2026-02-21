Pune News : ‘त्या’ कारवाईनं मुलींचं जगणं अंधारात; देहविक्रयच्या संशयावरून पाठविले स्वाधारगृहात

पुणे - देहविक्रीच्या नरक यातनांमधून काहीसे दूर जात त्यांनी आपल्या लेकरांना सन्मानाने उभे करण्यासाठी धडपड सुरू केली. आपल्या अंधाऱ्या आयुष्यासाठी त्या मुलींमध्येच आशेचा किरण पाहत होत्या.कोणी आईच्या पंखाखाली, तर कोणी बहिणीच्या मायेखाली विसावत शिक्षणाची एक एक पायरी ओलांडत होती. पण एका रात्रीत अचानक पोलिसांचा छापा पडतो आणि क्षणार्धात आईने-बहिणीने पाहिलेली स्वप्ने अन् त्या मुलींची धडपड अक्षरशः बेचिराख होऊन जाते. त्या चार मुलींना थेट स्वाधारगृहाचा रस्ता दाखविला जातो..पुण्यातील रेड लाइट परिसरात एका बांगलादेशी तरुणीला जबरदस्तीने देहविक्रय करण्यास लावल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला होता. पोलिसांनी ठोस कारवाई करत तिची सुटका केली. त्यानंतर पोलिसांनी छापे मारून आणखी काही तरुणींची सुटका केली.बांगलादेशींविरुद्ध पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे हळव्या मनाच्या पुणेकरांनी पोलिसांचे कौतुकही केले. माध्यमांमध्ये मोठी प्रसिद्धीदेखील मिळविली. पण पोलिसांच्या या भल्यामोठ्या कामगिरीमागे एक अतिव वेदनेची किनार होती, ज्याकडे पोलिसांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली..शाळा, खेळांमध्ये मुली गुणवंतदेहविक्रयापासून काहीसे दूर होत, मात्र याच परिसरात राहून मुलींना चांगले शिक्षण देण्याचे काम संबंधित महिला करतात. केवळ प्रतिकूल परिस्थिती, नाइलाजामुळे संबंधित महिलांना आपल्या मुलींना बरोबर ठेवण्याव्यतिरिक्त पर्याय नव्हता. त्यामुळे चार मुलींना शाळा, कॉलेजमध्ये शिक्षण दिले जात होते.शाळा, कॉलेज, खेळामध्ये गुणवंत असणाऱ्या या मुलींनी पुरस्कार मिळविल्यानंतर त्यांचे अनेकदा सत्कार सोहळेही झाले. गणेशोत्सव मंडळांसह पोलिसांनीही त्यांचे कौतुक केले. मात्र पोलिसांनी त्या रात्री केलेल्या कारवाईमध्ये त्याच चार मुलींना ताब्यात घेतले, त्यांची रवानगी थेट स्वाधारगृहात केली..त्यांचा गुन्हा आहे काय?आम्ही आता देहविक्रयापासून काहीसे दूर झाले आहोत, पडेल ते काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवितो. आमच्या मुलींचा जन्म इथे झाला, त्या लहानाच्या मोठ्या इथे झाल्या. इथले रहिवासी, पोलिस, मंडळांचे कार्यकर्ते त्यांना ओळखतात. तरीही आमच्या मुलींना पोलिसांनी नेले.दोन-दोन वेळा त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. आता मुलींना ठेवले आहे. आम्ही जिवंत असताना मुलींना स्वाधारगृहात का ठेवता? बहीण-आईसमवेत मुली राहतात, हा त्यांचा गुन्हा आहे का? असा प्रश्न या मुलींच्या आईंकडून विचारला जात आहे..स्वाधारगृहातच पहिली ऋतुप्राप्तीया मुलींना बरोबर घेऊन गणवेशातच पोलिसांनी शाळेत जाऊन सखोल चौकशी केली. त्याचा खोलवर आघात मुलींच्या मनावर झाला. काही दिवसांपासून मुली स्वाधारगृहात आहेत. तेथून या मुली कदाचित बाहेर पडतीलही; पण या सगळ्या प्रकारामुळे मुलींच्या काळजावर झालेली जखम पुन्हा भरून येईल का? या प्रश्नाचे उत्तरही आता या व्यवस्थेला द्यावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर निरीक्षणगृहातच एका मुलीला ऋतुप्राप्ती (पहिली मासिक पाळी) झाली. त्या वेदना एकटीने सहन करत या कठोर प्रसंगाला ती सामोरी जात आहे..तिच्या दहावीच्या परीक्षेचे काय होणार?कोणतीही चूक नसताना पोलिसांच्या कारवाईचा फटका बसलेल्या ४ मुलींपैकी एक जण दहावीला असून, तिची आता परीक्षा आहे. तिचीही रवानगी निरीक्षणगृहात करण्यात आली. त्यामुळे आता दहावीच्या परीक्षेला तरी बसता येईल का? असा प्रश्न तिच्यासमोर उभा आहे. त्या मुलीचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कोण भरून देणार? असा प्रश्न या मुलींसाठी मागील काही दिवसांपासून धडपडणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे?अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेऊन बालकल्याण समितीसमोर हजर केले होते. त्यांच्या संरक्षणासाठी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार स्वाधारगृहामध्ये मुलींना ठेवले आहे.- प्रशांत भस्मे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, फरासखाना पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.