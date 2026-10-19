सांगली : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाचा विमा उतरवा

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाचा विमा उतरवा
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जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष; विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के रकमेचे शासकीय अनुदान
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली : जिल्ह्यात संभाव्य टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांनी राष्ट्रीय पशुधन विमा योजनेंतर्गत आपल्या पशुधनाचा किमान एक वर्षाचा विमा तातडीने उतरवून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले.
जिल्ह्यात दुष्काळ आणि चारा-पाणीटंचाईच्या काळात साथीचे आजार, कुपोषण, वाढते तापमान, अपघात किंवा अन्य प्रतिकूल परिस्थितीमुळे दुभत्या व उपयुक्त पशुधनाचा मृत्यू होण्याचा धोका वाढतो. अशा वेळी पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना सुरू केली आहे.
या योजनेत विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देते. पशुपालकांना केवळ १५ टक्के हिस्सा भरावा लागतो. दुधाळ गायीला ७० हजार, म्हशीला ८० हजार, तर बैलाला ७० हजार आणि रेड्याला ८० हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दहा पशुधनाचा विमा काढता येतो. विम्यासाठी ‘एआयसी सारस’ ॲपवर नोंदणी, पशुधनाच्या कानात १२ अंकी टॅग आणि पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. विमा कालावधीत पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांत विमा कंपनीला कळवावे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
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