बनावट भाडेकरार प्रकरणी घरमालकावर गुन्हा

लोणी काळभोर, ता. २९ : चारित्र्य पडताळणीसाठी पोलिस ठाण्यात बनावट ऑनलाइन भाडेकरारनामा सादर करून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात एका घरमालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला पोलिस हवालदाराच्या सतर्कतेमुळे हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता. १५) उमेश श्रीहरी केदार ही व्यक्ती लोणी काळभोर पोलिस स्टेशनच्या चारित्र्य पडताळणी विभागात कागदपत्रांसह आली होती. तेथे कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलिस हवालदार वैशाली नागवडे यांनी कागदपत्रांची पाहणी करताना उमेशकडे राहत्या पत्त्याबाबत चौकशी केली असता, त्याला समाधानकारक माहिती देता आली नाही. संशय आल्याने नागवडे यांनी घरमालकाचा मोबाईल नंबर मागितला. तेव्हा उमेशने घरमालकाचे नाव चेतन पवार असून आपण त्याच्याच भेकराईनगर (पुणे) येथील फ्लॅटमध्ये राहत असल्याचे व त्यानेच हा फॉर्म भरून दिल्याचे सांगितले. तपासात असे निष्पन्न झाले की, घरमालक चेतन पवार (रा. भेकराईनगर, फुरसुंगी, ता. हवेली, जि. पुणे) याने स्वतःच्या मोबाईलवरून ऑनलाइन लिंकच्या माध्यमातून हा खोटा भाडेकरारनामा तयार केला होता. शासनाची व पोलिसांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने हा बनावट दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी चेतन पवार याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) नंदकुमार कोळी पुढील तपास करत आहेत. ही कामगिरी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहआयुक्त संजय दराडे, अपर आयुक्त मनोज पाटील, उपायुक्त जीवन बेनिवाल, सहाय्यक आयुक्त अनुराधा उदमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप पवार, नंदकुमार कोळी, सतीश गोडसे, वैशाली नागवडे व पथकाने केली.
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