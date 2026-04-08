Pune Rural Crime News:घोडेगाव-जुन्नर-आंबेगाव परिसरातील सराईत मोटारसायकल चोर राहुल दाते अटकेत; ४ दुचाकी, १ मोबाईल जप्त

घोडेगाव : जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील मोटारसायकल चोरणारा राहुल अशोक दाते (रा.मंचर ता आंबेगाव) या सराईत चोरट्याला स्थानिक गुन्हे शाखा व घोडेगाव पोलीस ठाणेचे पथकाने सापळा रचून अटक केले. त्यांच्याकडून 4 मोटार सायकल व 1 मोबाईल जप्त करून 5 गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. .पुणे ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये मंचर, घोडेगाव, नारायणगाव, ओतूर या परिसरातून मोटरसायकल चोरी जाण्याचे प्रमाण वाढले होते. सदर मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या सूचना मान्य पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण संदीप सिंह गिल्ल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला दिल्या होत्या. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकातील सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, सहाय्यक फौजदार दीपक साबळे, संदीप वारे, अक्षय नवले यांनी सदर गुन्ह्यांचा समांतर तपास करत असताना घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करून पुढील तपास सुरू केला. .सदर सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता प्रत्येक ठिकाणी तोच चोरटा असल्याचे दिसून आले. मिळालेल्या सीसीटीव्ही फुटेज वरून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस अंमलदार अक्षय नवले यांना गोपनीय बातमीदार मार्फत बातमी मिळाली की सदर सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये दिसणारा इसम हा रेकॉर्डवरील मोटरसायकल चोर राहुल अशोक दाते राहणार मंचर हा आहे. तसेच त्याच्यावर यापूर्वी देखील बरेच गुन्हे दाखल आहेत. तरी तो आज त्याच्या ताब्यातील चोरीच्या मोटरसायकल ह्या घोडेगाव नारोडी फाटा येथे विक्रीसाठी येणार असल्याचे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय बातमीदार मार्फत समजले त्यावरून गुन्हे शाखेच्या पथकाने तसेच घोडेगाव पोलिस स्टेशन कडील पथकाने सदर ठिकाणी सापळा लावून त्यास ताब्यात घेतले..त्याच्या ताब्यातून घोडेगाव, मंचर, नारायणगाव,ओतूर या ठिकाणाहून चोरीस गेलेल्या चार मोटारसायकल तसेच नारायणगाव येथून चोरीस गेलेला एक मोबाईल असा १,११,००० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून त्याच्यावरील पाच गुन्हे उघडकीस आले आहेत..सदरची कारवाई पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर पवार (घोडेगाव) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.