Pune News : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समितीची निवडणूक मंगळवारी

पुणे - महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये प्रभाग समिती अध्यक्ष निवडण्यासाठी २१ एप्रिल रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत नगरसचिव विभागाकडे अर्ज सादर करण्याची मुदत आहे..पुणे महापालिकेतील विषय समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर आता प्रभाग समिती अध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जाहीर केली आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमानुसार विविध समित्यांच्या निवडणूका घेतल्या जातात. त्यानुसार महापालिकेला आदेश देण्यात आले आहेत. ही निवडणूक २१ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून पुणे महापालिकेत सुरु होणार आहे. त्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवडणूक होणार असे आदेशात नमूद केले आहे..१४ ठिकाणी भाजपचे वर्चस्वपुणे शहरात महापालिकेचे १५ क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत दोन ते तीन प्रभागांचा समावेश आहे. महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयांची हद्द नव्याने निश्चित केली आहे. त्यामध्ये येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय आणि नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय यांच्या हद्दीतील प्रभाग बदलण्यात आले आहेत..ही नवीन हद्द निश्चिती नागरिकांसाठी अडचणी असली तरी त्यात भाजपचा राजकीय फायद्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या राजकीय डावपेचामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यांच्या वाट्याला येणारी एक प्रभाग समिती गमवावी लागली आहे. तर त्याचा फायदा भाजपला झाला आहे. त्यामुळे १५पैकी भाजपकडे १४ क्षेत्रीय कार्यालय तर काँग्रेसकडे वानवडी- रामटेकडी या क्षेत्रीय कार्यालयाचे अध्यक्षपद असणार आहे.