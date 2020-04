लॉकडाऊन असतानाही दारूभट्टी सुरु; मग पोलिसांनी...

वाघोली : लॉकडाऊन काळातही गावठी दारू बनविणाऱ्यांचे व विक्रेत्यांचे धंदे थांबलेले नाही. लोणीकंद पोलिसानी 14 दारू भट्टी व 68 विक्रेत्यांवर छापा टाकत 81 जणांवर गुन्हे दाखल केले. पुण्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचा इथं लोणीकंद पोलिस ठाण्यांतर्गत 25 गावे येतात. यातील अनेक गावात शेतात, घरात दारू बनविण्याचे धंदे सुरू होते. या दारू भट्ट्यांवर छापा टाकून त्या उद्धवस्त करण्यात आल्या. काही ठिकाणी तर उद्धवस्त करण्यासाठी जेसीबी ची मदत घ्यावी लागली. हीच दारू विकणाऱ्या 68 विक्रेत्यांवरही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये लाखोंचे रसायने व दारू नष्ट करण्यात आली. दुधाच्या कॅनमध्ये दारूची वाहतूक करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. एका विक्रेत्याने तर घातक रसायने वापरून दारू बनविण्याचाही प्रताप केला. तळीरामांना दारूचा अड्डा माहिती झाला की त्यांचे पाऊले तिकडे जाऊ लागतात. सध्या नागरिकही जागरूक झाले आहेत. एखाद्या ठिकाणी असा तळीरामांचा फ्लो दिसून आला तरी नागरिक त्वरित पोलिसांना कळवितात. यामुळे पोलिसांचीही कारवाई जोरात सुरू आहे.

