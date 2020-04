लॉकडाउनला एक महिना पूर्ण; तरीही पुण्यात साडेसातशेहून अधिक रुग्ण 

पुणे - कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात २४ मार्चपासून लॉकडाउन लागू करण्यात आला.या एक महिन्याच्या काळातही पुण्यातील बाधितांची संख्या साडेसातशेहून अधिक झाली आहे. यावरून या विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउनबरोबरच ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हा एकमेव प्रभावी पर्याय असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू लागल्याने केंद्र सरकारकडून २२ मार्च रोजी एक दिवसाचा ‘जनता कर्फ्यू’ लागू करण्यात आला. त्यानंतर दोन दिवसांनी संपूर्ण देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. शुक्रवारी (ता. २४) त्यास एक महिना पूर्ण होत आहे. लॉकडाउन लागू होण्याआधी म्हणजे २४ मार्चपर्यंत राज्यात १०७ रुग्ण आढळले होते. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या मुंबई येथे होती. त्या खालोखाल पुण्यात १८, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये १२ रूग्ण आढळून आले होते. म्हणजे पंधरा दिवसांमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मिळून ३० रुग्ण आढळून आले होते. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा २४ मार्चनंतर लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर एका महिन्यात कोरोनबाधितांची संख्या गुरुवार (ता. २२) पर्यंत पुणे शहरातील ७८३ पर्यंत वाढली आहे. यावरून ९ मार्च ते २४ मार्च दरम्यान रुग्णांची संखा विचारात घेतली, तर लॉकडाउनच्या एक महिन्यात ती तब्बल ७५५ वाढली असल्याचे दिसून आले आहे. यावरून केवळ लॉकडाउन नव्हे, तर त्याचबरोबरच ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हा एकमेव पर्याय असल्याचे यावरून दिसून आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय बाधितांची संख्या (२२ एप्रिलपर्यंत) भवानी पेठ ----- १७१

कसबा-विश्रामबाग वाडा ---- १११

ढोले पाटील-------११०

येरवडा-कळस धानोरी------ ८२

घोले रस्ता -------------- ७७

धनकवडी-सहकारनगर--------४३

वानवडी- रामटेकडी-----३४

हडपसर-मुंढवा-----२६

बिबवेवाडी---------२४

नगररस्ता-वडगावशेरी--------१८

कोंढवा- येवलेवाडी--------१२

सिंहगड रस्ता--------९

वारजे-कर्वेनगर--------९

औंध-बाणेर -----------२

कोथरूड-कर्वेनगर-------१

