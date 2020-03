लॉकडाऊनमुळे फेसबुकवर कॉमेन्टचा ट्रेंन्ड; जुने फोटो 'असे' होतायेत व्हायरल

पुणे : लॉकडाऊनमुळे घरात बोर होऊ नये म्हणून मनोरंजनाच्या नवनव्या युक्त्या शोधल्या जात आहेत. या सर्वांत सोशल माध्यमांचा सर्वाधिक वापर होताना दिसतोय. त्यामुळेच मित्रांनी फेसबुकवर अपलोड केलेल्या जुन्या फोटोंवर भन्नाट कमेंट करण्याचे उद्योग सध्या जोरात सुरू आहेत. "कॉलेजमध्ये असताना निदान गप्पा मारायला, टाईमपास करायला सगळे जण होते. मग या लॉकडाऊनमुळे तो ही संवाद आणि भेटी थांबल्या आहेत. मात्र स्वतःचे मनोरंजन तसेच जुन्या आठवणींना पुन्हा उजाळा देण्यासाठी, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वरून त्यांचे आठ नऊ वर्षांचा जुन्या फोटोंवर कंमेंट टाकतोय. तसेच ते आमच्या वॉट्सऍप ग्रुपवर सुद्धा शेअर करतोय. यामुळे निदान सगळे जण ग्रुपवर हसत खेळत का होईना पण प्रतिक्रिया तर देत आहेत. नाहीतरी आधी ग्रुपवरची चर्चा इतकी नसायची." - प्रशांत पोपट शिंदे, विद्यार्थी फेसबुक वर असे करत आहेत कमेंट 1. तुम्हाला खाऊ घालतो lockdown नंतर नाष्टा...बस करा आता गरीबाची चेष्टा...

2. कोरोणा मूळे पुर्ण विश्वात सुरू झाली मंदी.

आम्हाला खायची आमच्या दादा च्या लग्नात बुंदी...!!!,

Web Title: Locked down trend of commenting on old photos on Facebook