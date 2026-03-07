महापालिका कारवाईच्या भीतीने लोहगावातील नागरिक धास्तावले
लोहगाव, ता. ७ : लोहगाव परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने बुधवारी (ता. ४) धडक कारवाई केल्यानंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कारवाईमुळे अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या तसेच नियोजित बांधकामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे.
लोहगावचा विकास आराखडा जाहीर झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना नवीन बांधकामांसाठी अधिकृत परवानगी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परवानगीची प्रक्रिया रखडल्याने अनेक नागरिक अनधिकृत बांधकामांकडे वळत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.
यापूर्वीही लोहगाव परिसरात अशा प्रकारची हजारो बांधकामे उभी राहिली असून, त्यामध्ये अनेक कुटुंबे सध्या वास्तव्यास आहेत. मात्र, आता महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर नव्या बांधकामांबाबत नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. महापालिकेच्या पुढील कारवाईबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने अनेक नागरिकांनी सध्या बांधकामे थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विकास आराखड्याची स्पष्ट अंमलबजावणी आणि बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत सुस्पष्टता आणण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
