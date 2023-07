पुणे : राज्यातील बदलेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार हे पुण्यात एकाच मंचावर येणार आहेत. निमित्त ठरलंय यंदाचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार. हे पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर झाला आहे. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टच्या वतीनं हा पुरस्कार दिला जातो. (Lokmanya Tilak Award announced to PM Modi presence of Sharad Pawar also on same stage in Pune)

दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी अर्थात लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराचं वितरणं केलं जातं. यंदा हा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर झाला आहे. या पुरस्कार सोहळ्याला मोदी उपस्थितीत राहणार आहेत. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक टिळक यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, राज्यातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे नेते शरद पवार यांना देखील या पुरस्कार सोहळ्याचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. (Marathi Tajya Batmya)