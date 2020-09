अनारोग्याच्या गर्तेत लोकप्रियनगरी ! 

पुणे ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्र स्वच्छता राखली जात असताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून धानोरी रस्त्यावरील लोकप्रियनगरी सोसायटी परिसरात मात्र दुर्लक्ष होत आहे. मागील तीन महिन्यांपासून येथील सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. सांडपाणी वाहिनी दुरुस्तीसाठी त्वरित आवश्‍यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सोसायटीचे सचिव राधाकृष्णन नायर यांच्यासह सभासदांनी केली आहे. विश्रांतवाडी चौकाजवळ असलेल्या या सोसायटीमध्ये 161 कुटुंबे राहत असून, गेल्या तीन महिन्यांपासून सभासदांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लिफ्टच्या डक्‍टमध्येही पाणी साठून राहत असल्यामुळे लिफ्ट बंद ठेवावी लागते. त्यामुळे नागरिकांचे, विशेषतः ज्येष्ठांचे फार हाल होतात. इमारतीभोवती चार ते पाच फूट पाणी भरलेले आहे. या घाण व दुर्गंधीयुक्त पाण्यातून सभासदांना यावे-जावे लागते. या घाण पाण्यामुळे डासांचे प्रमाण वाढले असून, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेचे सहायक आयुक्त विजय लांडगे, सांडपाणी विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता वृषाली तायडे, नगरसेविका रेखा टिंगरे यांच्या निदर्शनास सभासदांनी ही समस्या आणून दिली आहे. महापालिकेकडे ऑनलाइन तक्रारही दाखल केली असून, सभासदांनी आयुक्तांना कार्यालयात निवेदनही दिले आहे, तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, असे सभासदांचे म्हणणे आहे.

सोसायटीच्या शेजारी असलेल्या गुंजाळवस्ती येथील सांडपाणी वाहिनीचे मेन होल तुंबलेले आहे. त्यामुळे पाणी पुढे जायला जागा नसल्याने ते साचून राहत असल्याचे दिसून येते. महापालिकेकडे जेंटिंग मशिनच्या मदतीने साठलेले पाणी, गाळ काढण्याची व्यवस्था आहे, परंतु त्या कामासाठी शहरात एकच गाडी असून, ती सध्या बंद अवस्थेत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. - राधाकृष्णन नायर, सचिव, लोकप्रियनगरी सोसायटी



