लोणंद - लोणंदला पावणेपाच लाखाची दारू जप्त.
लोणंदमध्ये अवैध दारू वाहतूकप्रकरणी कारवाई
लोणंद, ता. २९ : दारूची अवैधरीत्या चोरटी वाहतूक करणाऱ्या एकास लोणंद पोलिसांनी छापा टाकून रंगेहात पकडले. या धडक कारवाईत दारू व चारचाकी गाडीसह ४ लाख ७० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, लोणंद पोलिसांच्या या दमदार कामगिरीचे कौतुक होत आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजीराव जायपत्रे यांनी हद्दीत अवैध दारूची वाहतूक व विक्री करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अंमलदार यांना सूचना दिल्या. दरम्यान सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजीराव जायपत्रे यांना अहिरे (ता. खंडाळा) येथील राहुल सोपान पडळकर हा त्याच्या चारचाकी गाडीतून लोणंद येथून अहिरे गावात देशी दारूचे बॉक्स घेऊन जाणार असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांकडून मिळाली. त्यानुसार श्री. जायपत्रे यांनी पोलिस हवालदार राम तांबे, साहिल पवार, अंकुश कोळेकर यांना कारवाई करण्याबाबत सूचना दिली. हवालदार राम तांबे, साहिल पवार, अंकुश कोळेकर यांनी लोणंद -खंडाळा रस्त्यावर सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास सापळा रचला. त्यावेळी राहुल पडळकर हा त्याच्या ताब्यातील चारचाकी गाडी (एमएच ११ बीव्ही ४२१४) मधून लोणंद- खंडाळा रस्त्यावरून लोणंदहून अहिरेकडे निघाला असताना त्याच्या गाडीची झडती घेतली असता त्याच्या ताब्यातील या गाडीतून सखू संत्रा टँगो प्रिमियम कंपनीच्या ९० मिलीच्या प्रत्येकी ४० रुपये किमतीच्या ५०० सिलबंद दारूच्या बाटल्या मिळून आल्या. गाडीसह असा एकूण ४ लाख ७० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करून राहुल सोपान पडळकर (वय ३७, रा. अहिरे, ता. खंडाळा) यांस अटक केली आहे.
या कारवाईत सहायक पोलिस फौजदार विजय पिसाळ, विष्णू धुमाळ, पोलिस हवालदार राम तांबे, किशोरकुमार मिसाळ, अतुल कुंभार, संजय बनकर, सतीष दडस, साहिल पवार, अंकुश कोळेकर, अमोल जाधव, शुभांगी शिंदे, स्नेहल कापसे, राणी कुदळे, जयवंत यादव, जमीर शेख यांनी सहभाग घेतला. लोणंद पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
04302
लोणंद : दारूच्या अवैधरीत्या चोरट्या वाहतूकप्रकरणी मुद्देमालासह अटक केलेल्या संशयितासमवेत शिवाजीराव जायपत्रे व त्यांचे सहकारी. (रमेश धायगुडे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
