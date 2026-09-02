बंद बंगला फोडत लोणावळ्यात घरफोडी

लोणावळा, ता. २ : शहरातील बाराबंगला परिसरातील एका बंगल्यात अज्ञात चोरट्याने घरफोडी करून तब्बल १४ लाख १५ हजार रुपये किमतीचा सोन्याचा ऐवज, हिरेजडित दागिने, रोकड असा मुद्देमाल लंपास केल्याची घटना घडली आहे.
नीलेश वर्तक (वय ५६, रा. सह्याद्री फार्म, लोणावळा कॉलेजमागे, वलवण, लोणावळा) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. रविवार (ता.३०) ते सोमवार (ता.३१) यादरम्यान ही घटना घडली. लोणावळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अज्ञात चोरट्याने बंगल्याच्या मागील कंपाउंडवरून उडी मारून आवारात प्रवेश केला. त्यानंतर पत्र्याच्या शेडवरून पुढील गॅलरीत येऊन गॅलरीचा लाकडी दरवाजा तोडला आणि बंगल्यात प्रवेश केला. घरातील कपाटातून ऐवज लंपास केला. चोरीस गेलेल्या मुद्देमालामध्ये आठ लाख रुपये किमतीच्या आठ तोळे वजनाच्या सोन्याच्या बांगड्या, ८० हजार रुपयांचे पेंडंट व कानातील एअररिंग, एक लाख ५० हजार रुपयांची हिरेजडित बांगडी, एक लाख रुपयांचे हिरेजडित एअररिंग, ५० हजार रुपयांची सोन्याची चैन, ८० हजार रुपयांचे हिरेजडित मंगळसूत्र, पाच हजार रुपयांचे घड्याळ तसेच एक लाख ५० हजार रुपये रोख असा एकूण १४ लाख १५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे.
याप्रकरणी लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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