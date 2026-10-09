प्रवासी भाड्याच्या वादातून लोणावळ्यात तरुणावर हल्ला

लोणावळा, ता. ९ : लोणावळ्यात प्रवासी भाडे घेण्याच्या वादातून एका तरुणासह त्याच्या भावाला मारहाण केल्याची घटना वलवण परिसरात घडली. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलिसांनी चार जणांसह इतर चार अनोळखी अशा आठ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी सुमारास वलवण गावच्या हद्दीत मॅप्रो गार्डनजवळील फूड कोर्टसमोर आणि परिसरात घडली. याप्रकरणी शंकर नानासाहेब लेंडवे (वय २९, रा. सावरोली, ता. खालापूर, जि. रायगड) यांनी लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
फिर्यादीनुसार, अतुल संजय फाटक याने त्याच्या ओळखीचे शुभम पानसरे, अक्षय भोंगळ आणि ऋषिकेश रामगुडे (रा. वलवण) यांच्यासह अन्य चार जणांना बोलावून घेतले. त्यानंतर, शिवीगाळ व दमदाटी करत ‘लोणावळ्यात प्रवासी भाड्याने घेणे बंद कर, अन्यथा तुला जिवंत सोडणार नाही,’ अशी धमकी देत फिर्यादी शंकर लेंडवे आणि त्यांचे भाऊ प्रवीण शिंदे यांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या हल्ल्यात आरोपींनी लाकडी दांडके आणि दगडांचा वापर करत गंभीर दुखापत केली. ऋषिकेश रामगुडे याने कोयता फेकून मारल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. तसेच अतुल फाटक याने फिर्यादीच्या गळ्यातील चांदीची साखळी जबरदस्तीने काढून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
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