पुणे

Lonavala city police : पोलिस स्टेशन स्थलांतरित झाल्यानंतर रिकामी पडलेली चौकी पुन्हा गजबजणार; लोणावळा बाजारपेठेतील नागरिकांच्या सुरक्षेला मिळणार बळ

Lonavala Police Chowky : लोणावळा बाजारपेठेतील चोरीच्या घटना, नागरिकांची सुरक्षा आणि वाहतूककोंडी लक्षात घेऊन जुनी पोलिस चौकी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय शहर पोलिसांनी घेतला आहे.
Lonavala police plan to reopen the old market police chowky.

Lonavala police plan to reopen the old market police chowky.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : लोणावळा शहर पोलिस स्टेशन नवीन जागेत स्थलांतरित झाल्यानंतर बाजारपेठेतील जुनी पोलिस चौकी रिक्त झाली होती. मात्र, शहरातील वाढत्या चोरीच्या घटना, बाजारपेठेतील नागरिकांची सुरक्षा आणि वाहतूककोंडीच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर ही जुनी पोलिस चौकी पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय लोणावळा शहर पोलिसांनी घेतला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक महेश विधाते यांनी दिली.

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