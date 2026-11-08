Lonavala city police : पोलिस स्टेशन स्थलांतरित झाल्यानंतर रिकामी पडलेली चौकी पुन्हा गजबजणार; लोणावळा बाजारपेठेतील नागरिकांच्या सुरक्षेला मिळणार बळ

लोणावळा : लोणावळा शहर पोलिस स्टेशन नवीन जागेत स्थलांतरित झाल्यानंतर बाजारपेठेतील जुनी पोलिस चौकी रिक्त झाली होती. मात्र, शहरातील वाढत्या चोरीच्या घटना, बाजारपेठेतील नागरिकांची सुरक्षा आणि वाहतूककोंडीच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर ही जुनी पोलिस चौकी पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय लोणावळा शहर पोलिसांनी घेतला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक महेश विधाते यांनी दिली..लोणावळा शहर पोलिस स्टेशन लोणावळा स्क्वेअर मॉलसमोरील नवीन जागेत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील जुन्या पोलिस स्टेशनची इमारत रिक्त झाली होती. ही जागा वापराविना असल्याने तेथे गैरप्रकार घडण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात होती. त्यातच लोणावळा शहरात अलीकडच्या काळात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने व्यापारी, व्यावसायिक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जुन्या पोलिस चौकीच्या पुनर्वापरामुळे बाजारपेठेतील सुरक्षिततेला बळ मिळण्यासोबतच पोलिसांचा नागरिकांशी थेट संपर्क वाढण्यास मदत होणार आहे..लोणावळा हे महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असल्याने वर्षभर येथे पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते. विशेषत: बाजारपेठ परिसरात पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांची सतत ये-जा सुरू असते. वाढती वाहनसंख्या, पार्किंगची समस्या आणि वाहतूककोंडी यामुळे नागरिकांसह पर्यटकांनाही मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे..अशा परिस्थितीत बाजारपेठेत पोलिसांची कायमस्वरूपी उपस्थिती असणे आवश्यक बनले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पोलिस निरीक्षक महेश विधाते यांनी जुने पोलिस स्टेशन पुन्हा सुरू करण्याचा पुढाकार घेतला आहे..या ठिकाणी एका पोलिस अधिकाऱ्यासह काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील नागरिकांना पोलिसांच्या मदतीसाठी आणि तक्रारींसाठी मुख्य पोलिस ठाण्यापर्यंत जाण्याची आवश्यकता कमी होणार असून परिसरातील गस्त, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि वाहतुकीचे नियोजन करणे अधिक सोयीचे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.