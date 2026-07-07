Lonavala Heavy Rain : लोणावळ्यात ४८ तासांत तब्बल १,२९० मिमी पाऊस; पुण्यात जुलैतील पावसाचा चौथा उच्चांक

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पुणे शहर, उपनगरांसह जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर मंगळवारी (ता. ७) सकाळपर्यंतही कायम राहिला. घाट परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पाऊस झाल्याने लोणावळ्यात अवघ्या ४८ तासांत तब्बल एक हजार २९० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..त्यापैकी गेल्या २४ तासांतच ६२० मिलिमीटर पाऊस झाला. दुसरीकडे पुणे शहरातही पावसाचा जोर कायम असून, जुलै महिन्यातील एकूण पर्जन्यमान ३०९.१ मिलिमीटर झाले आहे. त्यामुळे जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात २०१४ नंतरच्या काळात हा जुलैमधील चौथा सर्वाधिक पाऊस ठरला आहे..हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) आकडेवारीनुसार, पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये गेल्या २४ तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस झाला आहे. शहराच्या प्रमुख रस्त्यांवर आणि सखल भागात पाणी साचल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. मंगळवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत चिंचवड येथे सर्वाधिक २६८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. चिंचवड येथे सलग दोन दुसऱ्या दिवशी २०० मिलिमीटर पेक्षा जास्त पावसाची नोंद करण्यात आली.त्याखालोखाल दापोडी १२५.५, पाषाण ११५.६ पाऊस झाला आहे. विशेष म्हणजे, जुलै महिन्याच्या इतिहासात पाषाणमध्ये सलग दोन दिवस १०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची ही बहुधा पहिलीच ऐतिहासिक वेळ ठरण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, शिवाजीनगरमध्ये ९७.५ मिलिमीटर, तर एनडीए परिसरात ९५.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..२०१४ नंतरचा चौथा उच्चांकहवामानशास्त्र विभागाच्या नोंदीनुसार, यंदाच्या मॉन्सून हंगामातील पुणे शहरातील एकूण पाऊस ३०९.१ मिलिमीटरवर पोहोचला आहे. हे पर्जन्यमान संपूर्ण मॉन्सून हंगामाच्या सरासरीच्या जवळपास ५० टक्के इतके आहे. २०१४ सालानंतर जुलैमध्ये पडलेला हा चौथा सर्वाधिक पाऊस ठरला आहे. २०१९ मध्ये ३६९.१ मिलिमीटर, २०२२ मध्ये ३८६.२, २०२४ मध्ये ३९४ मिलिमीटरनंतर आता २०२६ मध्ये ३०९.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीचे विश्लेषणानूसार, २०२२ पासून दर एका वर्षाआड पुणे शहरात जुलै महिन्यात ३०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा एक नवा पॅटर्न समोर आला आहे..‘दावडी’त सर्वाधिक ६८८ मिलिमीटरपुणे जिल्ह्याच्या आणि लगतच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा रौद्रावतार सलग दुसऱ्या दिवशीही कायम आहे. ‘दावडी’ येथे गेल्या २४ तासांत सर्वाधिक ६८८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तर लोणावळा येथे गेल्या २४ तासांत ६२० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, मागील ४८ तासांतील एकूण पर्जन्यमान १,२९० मिलिमीटर झाले आहे. तर ताम्हिणीमध्ये ५३० मिलिमीटर, भिरा ५१२, डोंगरवाडीत ४२३, शिरगाव ४२० आणि वळवणमध्ये ३९२ मिलिमीटर इतक्या प्रचंड पावसाची नोंद झाली आहे. याशिवाय, खांडी आणि मुळशी येथे प्रत्येकी ३१२, निळशी ३०७, तर कुंडलीत २७९ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..प्रशासनाचे आवाहन...सलग कोसळणाऱ्या या अतिवृष्टीमुळे नद्या, नाले दुथडी भरून वाहत असून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वच प्रमुख धरणांच्या पाणीपातळीत अवघ्या काही तासांत प्रचंड वाढ झाली आहे. घाटमाथ्यावरील या अतिदुर्मीळ पर्जन्यमानामुळे भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याचा धोका वाढला आहे. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने सर्व यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून, आपत्कालीन व्यवस्थापन पथके तैनात करण्यात आली आहेत. तसेच, नागरिकांनी धरण क्षेत्रात आणि घाटात पर्यटनासाठी जाऊ नये, आणि अत्यंत आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..ठिकाण - गेल्या २४ तासांतील पाऊस (मिलिमीटर)दावडी - ६८८लोणावळा - ६२०ताम्हिणी - ५३०भिरा - ५१२डोंगरवाडी - ४२३शिरगाव - ४२०वळवण - ३९२खांडी - ३१२मुळशी - ३१२निळशी - ३०७कुंडली - २७९कोयना - २४४खोपोली - २४०भिवपुरी - २०५पोफळी - १९२शिरवटा - १८०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.