मावळ : भावावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मदत करण्यासह गुन्ह्याची कलमे कमी करण्यासाठी आणि जामीन मिळवून देण्यासाठी तक्रारदाराकडून यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने एक लाख ३० हजार रुपये स्वीकारल्यानंतर आणखी २० हजार रुपयांची लाच घेताना लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले. ही कारवाई लोणावळ्यातील न्यायालय परिसरात करण्यात (Lonavala Rural Police ACB action) आली..नाथा रामकिसन केकान (वय ३०) असे कारवाई करण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या भावाविरुद्ध लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यातील कलमे कमी करणे, तसेच भावाला जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याच्या मोबदल्यात केकान यांनी तक्रारदाराकडून वेळोवेळी एक लाख ३० हजार रुपये स्वीकारल्याचा आरोप आहे..दरम्यान, १४ नोव्हेंबर रोजी संबंधित गुन्ह्यात पुढील तपासात मदत करणे, आरोपीला लवकर आरोपपत्र दाखल करून दिलासा मिळवून देणे, तसेच अन्य कामांसाठी केकान यांनी आणखी ३० हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती..Ratnagiri ACB Raid : परदेशी जहाजाला परवानगी देण्यासाठी मागितली 80 हजारांची लाच; बंदर अधिकाऱ्यासह साथीदार जाळ्यात, 60 हजार स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.या तक्रारीच्या अनुषंगाने एसीबीच्या पथकाने १६ नोव्हेंबर रोजी लाच मागणीची पडताळणी करून सापळा रचला. त्यानुसार, लोणावळ्यातील मँगो गार्डनशेजारील न्यायालय परिसरात तक्रारदाराकडून २० हजार रुपये स्वीकारताना केकान यांना पथकाने रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली असून, संबंधित पोलिस उपनिरीक्षकाविरुद्ध पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.