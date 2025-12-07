पुणे

Tempo Accident: लोणावळा-ऍम्बी व्हॅली रस्त्यावर भीषण अपघात; गोव्यातील दोघांचा मृत्यू

Lonavala Accident: लोणावळा-अँबी व्हॅली रस्त्यावर टेंपो-मोटार धडक झाली; गोव्यातील दोन तरुण जागीच ठार झाले. जखमी चालक रुग्णालयात उपचार घेत आहे. दोघे मृतक मित्रांसह कार्यक्रमासाठी आले होते, अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
लोणावळा : लोणावळा-अँबी व्हॅली रस्त्यावर लायन्स पॉइंटजवळ शनिवारी (ता. ६) सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास टेंपो आणि मोटारीची समोरासमोर जोरदार धडक झाली.

