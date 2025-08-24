पुणे

Lonavala Traffic : लोणावळ्यात २२० वाहनांवर कारवाई; एक लाख ८२ हजारांचा दंड वसूल

Traffic Fines : लोणावळ्यात वाहतूक अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर दोन दिवसांत पोलिसांनी २२० प्रकरणांत कारवाई करत १.८१ लाखांचा दंड वसूल केला आहे.
Lonavala Traffic
Lonavala TrafficSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणावळा : लोणावळा शहर पोलिसांच्या वतीने दोन दिवसांत बाजारपेठ भागात वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या तब्बल २२० वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. यात एक लाख ८१ हजार ७०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. बाजार परिसरातील वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक विभागाकडून ही कारवाई करण्यात येत आहे.

