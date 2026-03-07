संपर्क मळवली केंद्रात महिला दिनाचे शिबिर
लोणावळा, ता. ७ : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त संपर्क महिला बचत गटांतर्फे शुक्रवारी संपर्क मळवली केंद्रात उत्साहात शिबिर झाले.
संपर्क संस्थेच्या विश्वस्त रत्ना बॅनर्जी, वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लागार नवनीता चॅटर्जी, पुणे पोलीस आयुक्तालयातील मंगला शिंदे, भाजे गावच्या सरपंच प्रिया ओव्हाळ आणि मळवली गावच्या सरपंच सोनल तिकोने यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. गावपातळीवरील महिला बचत गटांचे कार्य, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबन कसे साध्य करावे याबाबत मंगला शिंदे, प्रा. विक्रांत शेळके, नवनीता चॅटर्जी आणि निकिता आंबेकर यांनी मार्गदर्शन केले. ५५ वर्षांपर्यंतच्या सर्व महिलांनी संगणक शिक्षण घेणे आवश्यक असल्यावर विशेष भर देण्यात आला. महिलांना मूलभूत संगणक ज्ञान व इंटरनेटचा वापर शिकता यावा यासाठी संपर्क संस्थेमार्फत तीन महिन्यांचा कोर्स आयोजित करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. कार्यक्रमादरम्यान प्रदीप वाडेकर यांचा ‘खेळ पैठणीचा’ विशेष कार्यक्रम उत्साहात झाला.
भाजे, मळवली, देवले, सदापूर, पाटण, बोरज, ताजे, पिंपोळी, लोहगड, घेरवाडी, माळेवाडी, कार्ला, वेहेरगाव, कामशेत, कुरवंडे आणि कुसगाव आदी गावांतील महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होत्या.
कार्यक्रमाचे आयोजन सुनीता घारे, लीला कदम, प्रियांका खोटे, कांता काटकर, कृष्णा सातर्डेकर यांनी केले. संपर्क संस्थेचे संस्थापक अमितकुमार बॅनर्जी यांनी आभार मानले.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.