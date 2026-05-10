Pune News: लोंढे वस्तीत कचऱ्याच्या ढिगाला आग;कचरावेचकाच्या प्रसंगावधानामुळे टळला अनर्थ; नागरिकांकडून कौतुक

पाषाण: पाषाण भागातील लोंढे वस्तीतील कचऱ्याच्या ढिगाला शनिवारी (ता. ९) भीषण आग लागली होती. आगीच्या ज्वाळांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अग्निशमन दलाने १० मिनिटांत घटनास्थळी धाव घेत पाण्याचा मारा केल्याने मोठी दुर्घटना टळली..लोंढे वस्तीमधील एका मोकळ्या जागेत मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला होता. शनिवारी या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला आग लागली. त्याच्या बाजूलाच मोठ्या प्रमाणात लाकडी ओंडके आणि सुके साहित्य असल्याने त्याने अधिक पेट घेतला. विशेष म्हणजे, आगीच्या ठिकाणापासून हाकेच्या अंतरावर मजुरांची मोठी चाळ आहे. वाऱ्याचा वेग जास्त असता, तर ही आग चाळीपर्यंत पोहोचून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती..या भागात कचरा टाकण्याचे प्रकार वारंवार घडत असून आगीच्या घटना नित्याच्या झाल्या आहेत. 'सकाळ'ने महिन्याभरापूर्वीच या समस्येबाबत वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्यानंतरही स्थानिक नागरिकांकडून येथे कचरा टाकणे सुरूच आहे. महापालिकेने या गंभीर बाबीची दखल घेऊन कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि हा कचरा कायमचा हटवावा, अशी मागणी रहिवासी करत आहेत.."कुणीतरी अज्ञाताने कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला आग लावली होती. आम्ही वेळेत पोहोचलो आणि पाण्याचा मारा करून आग पूर्णपणे विझवली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही."- संदेश पाटील, अधिकारी, अग्निशामक दल.कचरावेचकाची समयसूचकताआग लागल्याचे लक्षात येताच तेथे उपस्थित असलेल्या एका कचरावेचकाने प्रसंगावधान राखून आजूबाजूचा बराचसा कचरा तातडीने बाजूला केला. त्यामुळे आग पसरण्यास प्रतिबंध झाला. या कचरावेचकाचे नाव समजू शकले नसले तरी, स्थानिक नागरिकांनी त्याच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे.