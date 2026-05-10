Pune News: लोंढे वस्तीत कचऱ्याच्या ढिगाला आग;कचरावेचकाच्या प्रसंगावधानामुळे टळला अनर्थ; नागरिकांकडून कौतुक

Fire Breaks Out in Londhe Vasti: पाषाण लोंढे वस्तीतील कचऱ्याच्या ढिग्याला आग लागली; प्रसंगावधान राखणाऱ्या कचरावेचकामुळे मोठी दुर्घटना टळली. नागरिकांनी त्याचे कौतुक केले. महापालिकेने कचऱ्यावरील कारवाई वाढवावी.
सकाळ वृत्तसेवा
पाषाण: पाषाण भागातील लोंढे वस्तीतील कचऱ्याच्या ढिगाला शनिवारी (ता. ९) भीषण आग लागली होती. आगीच्या ज्वाळांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अग्निशमन दलाने १० मिनिटांत घटनास्थळी धाव घेत पाण्याचा मारा केल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

