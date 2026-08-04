Robbery News : लोणीमध्ये दोन वेगवेगळ्या घरफोड्या; वृद्ध महिलेचा धमकावून सोन्याचे दागिने व बंद घरातून पेटी-सुटकेस लांबवून अडीच लाखांचा ऐवज गायब

पारगाव : लोणी ता. आंबेगाव येथे आज मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी एका बंद घराचे कुलूप तोडून घरातील पेट्या लांब शेतात नेऊन पेटीतील सोन्याची दोन पाने तसेच सोन्याचे मणी व रोख २५०० रुपये असा एकूण ७० हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला तर दुसऱ्या एका घटनेत वृद्ध महिलेच्या घरात घुसुन तिला धमकावून तिच्या गळ्यातील व कानातील सोन्याचे दागिने असा सव्वा तोळा वजनाचे दागिने चोरून नेले आहे. .येथील गायकवाडवस्ती येथे कौसाबाई सखाराम गायकवाड ( वय ८० वर्ष ) या वृद्ध्द महिला एकट्याच घरात राहत आहेत. त्यांना दरवाजाची कडी लावता येत नसल्याने रात्रीच्या वेळी त्या फक्त घराच्या दरवाजा ढकलून झोपी जातात. आज मंगळवारी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात तीन चोरट्यांनी घरात प्रवेश करून कौसाबाई गायकवाड यांना धमकाऊन त्यांच्या कानातील सोन्याची कर्णफुले तसेच गळ्यातील सोन्याचा चंद्रकोर असा सुमारे सव्वा तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. आज सकाळी शेजारी राहणारे त्यांच्या पुतण्याचा मुलगा गोटीराम गायकवाड व त्यांची पत्नी अनुजा गायकवाड या कौसाबाई गायकवाड यांना चहा घेऊन गेले असता चोरीच्या घटनेची माहिती मिळाली..गायकवाडवस्ती येथुन जवळच असणाऱ्या सावतामळा येथे राहणारे बाळू गंगाराम लोखंडे हे रात्री घराच्या एका खोलीला बाहेरून कुलूप लाऊन शेजारच्या खोलीत झोपले असता आज पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी बंद घराचे कुलूप तोडून आतील एक लोखंडी पेटी तसेच एक सुटकेस घरापासून दुर शेतात नेऊन त्यातील वस्तूंची उचकापाचक करून त्यातील गळ्यातील सोन्याची दोन पाने, सोन्याची ४८ मणी असा सुमारे अर्धा तोळा वजनाचे सोन्याचे दागिने व रोख अडीच हजार चोरून नेले. आज सकाळी बाळू लोखंडे उठले असता चोरीची घटना उघडकीस आली तर जवळच शेतात अस्ताव्यस्त पडलेली सुटकेस व पेटी आढळून आली आज सकाळी पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार संजय साळवे व मंगेश अभंग यांनी दोन्ही घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.