पुणे

Robbery News : लोणीमध्ये दोन वेगवेगळ्या घरफोड्या; वृद्ध महिलेचा धमकावून सोन्याचे दागिने व बंद घरातून पेटी-सुटकेस लांबवून अडीच लाखांचा ऐवज गायब

लोणीतील दोन वेगवेगळ्या घरफोडी; बंद घराचे कुलूप तोडून व वृद्ध महिलेला धमकावून अडीच लाखांचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम लंपास
Two theft incidents in Loni, Ambegaon: Unknown burglars threatened an elderly woman and robbed her gold ornaments, while another gang broke into a locked house and stole jewellery and cash worth around ₹2.5 lakh.

Two theft incidents in Loni, Ambegaon: Unknown burglars threatened an elderly woman and robbed her gold ornaments, while another gang broke into a locked house and stole jewellery and cash worth around ₹2.5 lakh.

Sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव : लोणी ता. आंबेगाव येथे आज मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी एका बंद घराचे कुलूप तोडून घरातील पेट्या लांब शेतात नेऊन पेटीतील सोन्याची दोन पाने तसेच सोन्याचे मणी व रोख २५०० रुपये असा एकूण ७० हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला तर दुसऱ्या एका घटनेत वृद्ध महिलेच्या घरात घुसुन तिला धमकावून तिच्या गळ्यातील व कानातील सोन्याचे दागिने असा सव्वा तोळा वजनाचे दागिने चोरून नेले आहे.

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