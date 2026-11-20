लोणी काळभोर : लोणी काळभोर येथील भाजीमंडईसमोर रस्ता ओलांडणाऱ्या ८२ वर्षीय वृद्ध महिलेला भरधाव दुचाकीने जोरदार धडक दिल्याची घटना गुरुवारी (ता. १९) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातात गयुबाई बाबुराव कांबळे (वय ८२, रा. बौद्धवस्ती, लोणी काळभोर) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्या उजव्या पायाच्या नडगीला, गुडघ्याला आणि बरगडीला दुखापत झाली असून, त्यांना फ्रॅक्चर झाले आहे. त्यांच्यावर विश्वराज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, अपघातावेळी दुचाकी १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा चालवत असल्याचे समोर आले आहे..याप्रकरणी स्नेहल हरीश्चंद्र कांबळे (वय ३०) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संबंधित अल्पवयीन दुचाकीस्वाराविरोधात मोटार वाहन अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गयुबाई कांबळे या लोणी काळभोर भाजीमंडईमध्ये भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करतात. गुरुवारी सकाळी त्या नेहमीप्रमाणे भाजी विक्रीसाठी मंडईत गेल्या होत्या. दुपारी अडीचच्या सुमारास लघुशंकेसाठी जाण्याकरिता त्या भाजीमंडईसमोरील लोणी फाटा ते लोणी गावाकडे जाणारा रस्ता ओलांडत होत्या. त्याचवेळी लोणी गावाच्या दिशेने भरधाव वेगाने आलेल्या दुचाकीने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे त्या रस्त्यावर पडून गंभीर जखमी झाल्या..अपघाताची माहिती मिळताच त्यांच्या नातवंडांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर खासगी रुग्णवाहिकेतून त्यांना तातडीने विश्वराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, दुचाकीस्वाराच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयात येऊन उपचारांचा खर्च करण्याची तयारी दर्शवित पोलिसांत तक्रार देऊ नये, अशी विनंती केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.संबंधित दुचाकीचा क्रमांक एमएच १२ आरएच ४३२६ असून, ती १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा चालवत होता. अपघातानंतर जखमी वृद्धेला मदत न करता दुचाकीस्वार घटनास्थळावरून निघून गेल्याचा आरोपही फिर्यादीने केला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांकडून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.