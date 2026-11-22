लोणी काळभोर, : मित्राच्या वाढदिवसाला केक खाली पडल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या वादाचा राग मनात धरून चौघांनी मध्यरात्री घराचा दरवाजा तोडून एका कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील फुलेवस्ती, सिद्राममळा परिसरात घडली. या हल्ल्यात १९ वर्षीय तरुणाच्या चेहऱ्यावर कोयत्याने वार करण्यात आला, तर त्याच्या ७० वर्षीय आजोबांचा दगडी खलबत्त्याने मारहाण करून हात फ्रॅक्चर करण्यात आला. आजीलाही लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. या तिघांवर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..आदित्य रामदास मेमाणे (वय १९), त्याचे आजोबा सुरेश गुलाब मेमाणे (वय ७०) आणि आजी शारदा सुरेश मेमाणे (वय ६३) अशी जखमींची नावे आहेत. याप्रकरणी रोहन आजीनाथ लोंढे (वय अंदाजे २६, रा. लोणी काळभोर) आणि त्याच्या तीन अनोळखी साथीदारांविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे..पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्य याची फुरसुंगी येथील जत्रा हॉटेलसमोर पानटपरी आहे. शुक्रवारी (ता. २०) रात्री नऊच्या सुमारास मित्र युवराज महानवर याच्या वाढदिवसानिमित्त लोणी कॉर्नर येथील स्मशानभूमीजवळ मित्र जमले होते. यावेळी आदित्यच्या हातून केक खाली पडल्याने त्याचा रोहन लोंढे याच्याशी वाद झाला. दोघांनी एकमेकांना शिवीगाळ केली. मित्रांनी मध्यस्थी करून वाद मिटवला आणि आदित्यला घरी सोडले. मात्र, वादाचा राग मनात धरून रोहनने आदित्यच्या आजीच्या मोबाइलवर फोन करून शिवीगाळ केली..त्यानंतर शनिवारी मध्यरात्री दीड ते दोनच्या सुमारास रोहन आणि त्याचे तीन साथीदार आदित्यच्या घरावर चालून गेले. त्यांनी लाथा मारून घराचा दरवाजा तोडला आणि थेट घरात प्रवेश केला. रोहनने ‘आज तुला जिवंत सोडणार नाही, तुझा गेम करतो,’ अशी धमकी देत कोयत्याने आदित्यच्या चेहऱ्यावर वार केला. यात त्याच्या उजव्या डोळ्याच्या वर गंभीर जखम झाली. अन्य साथीदारांनी तांब्याच्या हांड्या आणि दगडाने त्याला मारहाण केली..नातवाला वाचवण्यासाठी धावलेल्या आजोबा सुरेश मेमाणे यांना आरोपींनी ढकलून कोपऱ्यात पाडले आणि दगडी खलबत्त्याने मारहाण केली. यात त्यांच्या उजव्या हाताचे हाड मोडले. आजी शारदा मेमाणे यांनाही पाठीवर, छातीवर आणि डोक्यावर लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली..दरम्यान, घरात सुरू असलेल्या आरडाओरड्यामुळे शेजारी जमा होण्याची चाहूल लागताच आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. शेजाऱ्यांनी तत्काळ ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी जखमींना खासगी रुग्णवाहिकेतून ससून रुग्णालयात दाखल केले. याप्रकरणी रोहन लोंढे आणि त्याच्या तीन साथीदारांविरुद्ध जिवे मारण्याच्या प्रयत्नाची तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सोमनाथ नाळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.