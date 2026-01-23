पुणे

Cyber Crime News : सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; लोणी काळभोर पोलिसांनी परत मिळवली २.८६ लाखांची रक्कम

Online Fraud : लोणी काळभोर पोलिसांच्या सायबर पथकाने ऑनलाईन फसवणुकीत लुटलेली २.८६ लाख रुपयांची रक्कम पीडितास परत मिळवून दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

थेऊर : सायबर चोरटयाने ऑनलाईन फसवणुक करुन लुटलेली २ लाख ८६ हजार ६८ रुपये रक्कम परत हस्तगस्त करण्यात लोणी काळभोर पोलीसांच्या सायबर पथकास यश आले असून,फिर्यादी महादेव महारुद्र कचरे (वय ५७,रा.कदमवाकवस्ती,लोणी काळभोर,ता.हवेली,जिल्हा-पुणे)यांना ती रक्कम परत दिली आहे.

