Cyber Crime News : सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; लोणी काळभोर पोलिसांनी परत मिळवली २.८६ लाखांची रक्कम

सुनील जगतापथेऊर : सायबर चोरटयाने ऑनलाईन फसवणुक करुन लुटलेली २ लाख ८६ हजार ६८ रुपये रक्कम परत हस्तगस्त करण्यात लोणी काळभोर पोलीसांच्या सायबर पथकास यश आले असून,फिर्यादी महादेव महारुद्र कचरे (वय ५७,रा.कदमवाकवस्ती,लोणी काळभोर,ता.हवेली,जिल्हा-पुणे)यांना ती रक्कम परत दिली आहे. .पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर २०२५ मध्ये महादेव महारुद्र कचरे यांनी जुना आशयर टेम्पो खरेदी केलेला होता. खरेदी व्यवहाराची रक्कम अदा करण्याकरीता त्यांनी मन्नपुरम फायनान्स लिमिटेडकडुन कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचे रक्कमेच्या अनुषंगाने अज्ञात इसमाने त्यांना कर्जाची रक्कम ऑनलाईन परतफेड करतेवेळी कर्ज रक्कमेत काही टक्के सुट देण्याचे आमिष दाखवुन त्यांचा विश्वास संपादन केला होता. .Cyber Crime: फसवणुकीचे ऑनलाइन जाळे! बनावट वेबसाइटचा सुळसुळाट; पोलिसांनी दिली महत्वाची माहिती.त्यानंतर त्यांचे बँक खात्यातील २ लाख ८६ हजार ६८ रुपये एवढी रक्कम ही अन्य बँक खात्यावर ट्रान्सफर करुन घेतली.तक्रारदार हे सदर रक्कम जमा केलेबाबतची माहीती घेण्याकरीता मन्नपुरम फायनान्सच्या ऑफिसमध्ये गेले असता त्यांना त्यांची रक्कम ही कर्ज खात्यावर जमा न झाल्याचे कळले. त्यावेळी त्यांची खात्री झाली की, त्यांचे बॅक खात्यातील रक्कम अन्य खात्यामध्ये घेऊन सायबर चोरट्याने त्यांची फसवणुक केलेली आहे..सदर प्रकरणी त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात येऊन माहिती दिली,वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी सायबर पथकास फसवणुक झालेल्या रक्कमेचा शोध घेण्याबाबत आदेश दिले.सायबर पथकाने तत्काळ तक्रारीची दखल घेऊन तांत्रिक विश्लेषण व ई-मेलव्दारे आवश्यक तो पाठपुरावा करुन नमुद फसवणुक झालेल्या रक्कमेचा शोध घेतला व कचरे यांची फसवणुक झालेली सर्व रक्कम परत मिळवुन दिली..सदरची कामगिरी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन राजेंद्र पन्हाळे,पोलीस हवालदार देवीकर,पोलीस अंमलदार बाजीराव वीर,उषा थोरात यांनी केली आहे.कचरे यांनी पोलीस खात्याचे या उल्लेखनिय कामगिरीबाबत प्रशंसा करुन वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे व सायबर पथकाचे विशेष आभार मानले.