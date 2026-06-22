Loni Kalbhor Crime: कोयता फिरवत दहशत माजवणारा तडीपार गुन्हेगार लोणी काळभोरमध्ये पोलिसांच्या सापळ्यात

लोणी काळभोर : पुणे शहर, पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आलेल्या एका सराईत गुन्हेगाराने पुन्हा लोणी काळभोरमध्ये भररस्त्यात हातात लोखंडी कोयता घेऊन हवेत फिरवत नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला २० जून रोजी चित्रपटाप्रमाणे पाठलाग करत जेरबंद केले आहे. .याप्रकरणी पोलीस अंमलदार दिपक अर्जुन गायकवाड यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून रोहित महादेव पाटील (वय २२, रा. खोकलाई देवी चौक, ननवरे चाळ, लोणी काळभोर) याला अटक करण्यात आला आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० जून रोजी रात्री बिट मार्शल कर्तव्यावर असताना पोलिसांना गुप्त बातमीदारामार्फत पाषाणकर गॅस एजन्सीजवळील सार्वजनिक रस्त्यावर एक तरुण हातात कोयता घेऊन नागरिकांना धमकावत आहे. अशी माहिती मिळाली..माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक प्रल्हाद जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचताच रोहित पाटील हा हातातील कोयता हवेत फिरवत परिसरात दहशत निर्माण करत असल्याचे दिसून आले. पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी तत्काळ पाठलाग करून काही अंतरावर त्याला पकडले..केलेल्या चौकशीत रोहित पाटील हा पुणे शहर, पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून २३ ऑगस्ट २०२४ पासून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आला आहे. तडीपार कालावधीत संबंधित हद्दीत प्रवेश करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतलेली नसल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली आहे. पुढील तपास पोलीस हवालदार महेश करे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.