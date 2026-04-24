Loni Kalbhor Fraud News : ‘नर्सरी’ व्यवसायाच्या नावाखाली बंटी-बबलीने अनेकांना घातला लाखोंचा गंडा; दाम्पत्यवर गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर - नर्सरी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल" असे सांगून विश्वास संपादन करत एका व्यावसायिकाची सुमारे चार लाखांची फसवणूक केल्याची घडली असून याप्रकरणी सोरतापवाडी येथील दाम्पत्यवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी महेंद्र बाबू जैनजांगडे (वय ३९, रा. सिद्राममळा, रामदरा रोड, लोणी काळभोर) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून किशोर लक्ष्मण साठे (वय ३५) व अर्चना किशोर साठे (वय २६) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जैनजांगडे यांच्या ओळखीतील किशोर साठे याने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नर्सरी व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. "तुमच्या पत्नीला नर्सरीचा अनुभव आहे, त्यामुळे हा व्यवसाय फायदेशीर ठरेल," असे सांगून साठे यांचा विश्वास संपादन केला..त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून जैनजांगडे यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दोन लाख रुपये धनादेशाद्वारे आणि दोन लाख रुपये रोख स्वरूपात साठे याला दिले. त्यानंतर काही दिवसांत व्यवसाय सुरू करू, करु असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु तो वेळ काढत टाळाटाळ करत राहिला. पैसे परत मागितल्यावर साठे याने डिसेंबर २०२५ मध्ये २ लाख २० हजार रुपयांचा चेक दिला, परंतु तो बँकेत जमा केल्यानंतर वाटला नाही..अधिक चौकशीत साठे दांपत्याने जैनजांगडे यांनाच नव्हे, तर परिसरातील इतर अनेक नागरिकांनाही वेगवेगळ्या व्यवसायांचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. फकिर इनामदार, परविंदर दिगवा, लकी दिगवा, बाळासाहेब म्हेत्रे यांच्यासह इतर काही जणही या घोटाळ्याचे बळी ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून किशोर साठे व त्याची पत्नी अर्चना साठे यांचे मोबाईल बंद असून, ते पुणे शहर सोडून फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे..या प्रकरणी किशोर साठे आणि अर्चना साठे या दोघांविरोधात लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघेही सध्या फरार असल्याने पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.