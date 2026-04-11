Teen Girls Guidance: बदलत्या जीवनशैलीत किशोरवयीन मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोणी काळभोर येथे आरोग्य, सायबर सुरक्षा व समुपदेशनाचे मार्गदर्शन

तुळशीराम घुसाळकरलोणी काळभोर : बदलत्या जीवनशैलीत किशोरवयीन मुलींना शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक स्तरावर अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील कन्या शाळेत साधू वासवानी कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या पाचव्या सत्रातील विद्यार्थिनींनी एक अत्यंत उपयुक्त आणि स्तुत्य जनजागृती उपक्रम राबवला..या उपक्रमात विद्यार्थिनींनी शालेय मुलींशी थेट संवाद साधत किशोरवयीन शारीरिक बदल, त्या वयात उद्भवणाऱ्या समस्या आणि त्यावरील योग्य व्यवस्थापन याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. अनेक वेळा याविषयांवर खुल्या पद्धतीने चर्चा होत नसल्याने मुलींमध्ये गैरसमज आणि भीती निर्माण होते. मात्र, नर्सिंग विद्यार्थिनींनी अत्यंत समजूतदारपणे आणि संवेदनशीलतेने संवाद साधत मुलींच्या शंकांचे निरसन केले..यासोबतच सध्याच्या डिजिटल युगात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षा हा विषयही विशेषत्वाने हाताळण्यात आला. सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर, अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क टाळणे, वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता राखणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींबाबत विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच मोबाईलच्या अति वापरामुळे होणारे शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आली..या कार्यक्रमात प्राध्यापिका नमिता पाठक, शोभा पाटील, प्रियंका कदम आणि रुपाली शिंदे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनींनी हा उपक्रम अत्यंत प्रभावीपणे सादर केला. कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थिनींमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. अनेक मुलींनी आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडल्या व त्यावर मार्गदर्शन घेतले. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ माहितीपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष संवाद आणि समुपदेशनाचा प्रभावी मंच ठरला..शाळेच्या मुख्याध्यापिका संजीवनी बोरकर यांनी या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक करत, "अशा प्रकारच्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थिनींना योग्य वयात योग्य दिशादर्शन मिळते. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे," असे सांगितले. तसेच त्यांनी सर्व विद्यार्थिनी व शिक्षकांचे आभार मानून भविष्यातही अशा उपक्रमांसाठी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.