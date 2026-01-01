पुणे

Loni Kalbhor Crime : लोणी काळभोरमध्ये किरकोळ कारणावरून दोन गटात तुफान हाणामारी; ११ जणांवर गुन्हे दाखल!

Group Clash : लोणी काळभोर येथील इनामदार वस्ती परिसरात किरकोळ कारणावरून दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेत दोघेजण जखमी झाले असून ११ जणांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Two Groups Clash in Loni Kalbhor Over Minor Dispute

Two Groups Clash in Loni Kalbhor Over Minor Dispute

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : लोणी काळभोर येथील इनामदार वस्ती परिसरात किरकोळ कारणावरून दोन गटात शिवीगाळ करून लोखंडी गज व लाकडी दांडक्याने हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे.यामध्ये दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत.याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अकरा जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
Loni Kalbhor
theur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com