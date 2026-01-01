Loni Kalbhor Crime : लोणी काळभोरमध्ये किरकोळ कारणावरून दोन गटात तुफान हाणामारी; ११ जणांवर गुन्हे दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : लोणी काळभोर येथील इनामदार वस्ती परिसरात किरकोळ कारणावरून दोन गटात शिवीगाळ करून लोखंडी गज व लाकडी दांडक्याने हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे.यामध्ये दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत.याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अकरा जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर घटना लोणी काळभोर बुधवार(३१ डिसेंबर)रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे.शहीदा मुबारक इनामदार (वय ५०,रा. इनामदार वस्ती,बाजारमळा रोड,लोणी काळभोर,ता.हवेली,जि.पुणे) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार मनसुर गनी इनामदार(वय ४५), रिहान मन्सुर इनामदार(वय,२३),जैद मन्सुर इनामदार (वय २५),निहाल खालीद इनामदार (वय २०) व खालीद गनी इनामदार (वय ४५ सर्व रा.इनामदार वस्ती,लोणी काळभोर ता. हवेली जि.पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Theur Chintamani Temple : नववर्षानिमित्त थेऊरच्या श्री चिंतामणी दर्शनासाठी अभूतपूर्व गर्दी;अरुंद रस्ते व दुकानदारांमुळे भाविक त्रस्त!.तर मनसुर गनी इनामदार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार हरुन इब्राहिम इनामदार (वय ५०) रेश्मा हरून इनामदार (वय ४५) परवेझ हरुन इनामदार (वय २२),शायरान (वय ५५), शाहरुख नजीर शेख (वय ३०) व करीन इनामदार(वय २६,सर्व रा.इनामदार वस्ती, लोणी काळभोर) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..यांमधील फिर्यादी शहीदा इनामदार यांचा भाचा शाहरुख नजीर शेख याच्या रिक्षाचा धक्का मनसुर गनी इनामदार याच्या मोटार सायकलीस लागला होता.या कारणावरुन आरोपींनी फिर्यादी शहीदा इनामदार यांचा भाचा शाहरुख नजीर शेख,पुतण्या परवेझ हरुण इनामदार व फिर्यादी शहीदा इनामदार यांना शिवीगाळ करुन लाकडी दांडक्याने मारहाण केली.तसेच फिर्यादी शहीदा इनामदार यांचे दिर हरुण इब्राहिम इनामदार यांना निहाल इनामदार याने त्याच्या जवळ असणाऱ्या लोखंडी हत्याराने कपाळावर व पाठीवर मारहाण केली आहे..याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रल्हाद जगताप करत आहेत. तर दुसऱ्या घटनेत,फिर्यादी मनसुर इनामदार हे त्यांच्याकडील ओला कंपनीची मोटार सायकल राहत्या घराच्या पार्कीगमधुन बाहेर काढत होते. तेव्हा शाहरुख शेख हा त्याची रिक्षा घेवुन आला व मनसुर इनामदार याच्या मोटार सायकलीस धडक देवुन शिवीगाळ केली.त्यानंतर मनसुर इनामदार,त्यांची पत्नी आशिया,त्यांची मुले रिहान व निहाल यांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देवुन दगडाने मारहाण केली.तर परवेझ इनामदार याने त्याच्या हातामधील लोखंडी हत्याराने फिर्यादी मनसुर इनामदार यांचा मुलगा निहाल यास मारहाण करुन जखमी केले..हरुन इनामदार याने त्याच्या हातामधील लाकडी दांडक्याने रिहान यास मारहाण करुन जखमी केले आहे. या मारहाणीत हरुण इब्राहिम इनामदार व निहाल इनामदार हे दोघेजण जखमी झाले असून त्यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ११ जणांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक पूजा माळी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.