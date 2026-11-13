हॉटेल बिलाचा वादावरून दोन्ही गटांवर गुन्हे

लोणी काळभोर, ता. १३ : कदमवाकवस्ती येथील जगदंबा हॉटेलमध्ये जेवणाच्या बिलावरून झालेल्या वादात आता दोन्ही बाजूंनी गुन्हे दाखल झाले आहेत. माजी सरपंच राहुल काळभोर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, आता त्यांचे बंधू रामचंद्र काळभोर यांच्या फिर्यादीवरून हॉटेल मालकासह सात जणांविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
रामचंद्र दत्तात्रेय काळभोर (वय ४८, रा. रायवाडी, लोणी काळभोर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, राजू चौधरी, मयूर चौधरी, दीपक कुकरेजा, ओम चौधरी (सर्व रा. लोणी काळभोर) आणि अन्य तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सोमवारी (ता. ९) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास ही घटना घडली. रामचंद्र काळभोर यांनी जेवणानंतर ताटात हात धुतल्याच्या आणि बिल ऑनलाइन भरल्याच्या कारणावरून हॉटेल मालकांनी वाद घालून मारहाण केल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे.
यापूर्वी, हॉटेल मालक राजेंद्र चौधरी यांनी राहुल काळभोर, रामचंद्र काळभोर, स्वप्निल काळभोर आणि विकास काळभोर यांच्याविरोधात मारहाणीची तक्रार दिली होती. एकाच घटनेत दोन्ही बाजूंनी गुन्हे दाखल झाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. पोलिस हवालदार अशोक नळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.
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