Pune Crime : पुण्यातील हॉटेलमध्ये माजी सरपंचासह चौघांचा राडा; मालकाच्या तोंडावर बरणी फेकली अन्... सीसीटीव्हीत कैद झाली गुंडगिरी, VIDEO VIRAL

पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर येथील प्रसिद्ध 'जगदंबा' हॉटेलमध्ये जेवणाच्या बिलावरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान हाणामारी आणि तोडफोडीत झाले. हॉटेलचे बिल भरल्यानंतर झालेल्या क्षुल्लक वादातून लोणी काळभोरचे माजी सरपंच राहुल काळभोर आणि त्यांच्या साथीदारांनी हॉटेल मालक, त्यांचे कुटुंबीय आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात हॉटेल मालक राजेंद्र चौधरी जखमी झाले असून, काचेचे भांडे त्यांच्या चेहऱ्यावर फेकून मारण्यात आले. याप्रकरणी राहुल दत्तात्रय काळभोर यांच्यासह चौघांविरुद्ध लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमका वाद कशामुळे सुरू झाला?पोलिसांत दाखल फिर्यादीनुसार, ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास कदमवाकवस्ती येथील एन्जेल हायस्कूलजवळ असलेल्या जगदंबा हॉटेलमध्ये हा प्रकार घडला. हॉटेलमध्ये जेवणासाठी आलेल्या रामचंद्र ऊर्फ रामभाऊ दत्तात्रय काळभोर यांनी जेवणानंतर ऑनलाइन बिल भरले. त्यानंतर त्यांनी बिल जमा झाले आहे का, अशी विचारणा केली. हॉटेल मालक राजेंद्र चौधरी यांनी बिल जमा झाल्याचे सांगितले. मात्र, त्यानंतर रामचंद्र यांनी अश्लील शिवीगाळ सुरू केली..येवल्यात प्रेमविवाह सुरू असताना लग्नमंडपात तुफान राडा डिझेल टाकल्याचा आरोप,दोन्ही गटांत हाणामारी,१४ जण पोलिसांच्या ताब्यात.मध्यस्थी करणाऱ्या मुलालाही मारहाणआवाज ऐकून हॉटेल मालकांचा मुलगा मयूर चौधरी (वय २२) तेथे आला. त्याने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला असता रामचंद्र यांनी त्यालाही शिवीगाळ आणि मारहाण केली. त्यानंतर मयूरने त्यांना हॉटेलबाहेर काढले..काही वेळातच रामचंद्र यांचे भाऊ आणि माजी सरपंच राहुल दत्तात्रय काळभोर, स्वप्निल काळभोर आणि विकास काळभोर हे हॉटेलमध्ये आले. त्यांनी राजेंद्र चौधरी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. यावेळी स्वप्निल काळभोर यांनी काउंटरवरील बडीशेपेचे काचेचे भांडे उचलून चौधरी यांच्या चेहऱ्यावर फेकून मारले. तसेच ग्राहक दीपक कुकरेजा आणि कामगार मिराज ऊर्फ शमामुल अन्सारी यांनाही मारहाण करण्यात आली..Video : तीन मुलांचा पिता असलेल्या मौलानाचा विद्यार्थिनीशी विवाह; जमावाने कोर्टातच केली बेदम मारहाण VIDEO VIRAL.काही वेळातच रामचंद्र यांचे भाऊ आणि माजी सरपंच राहुल दत्तात्रय काळभोर, स्वप्निल काळभोर आणि विकास काळभोर हे हॉटेलमध्ये आले. त्यांनी राजेंद्र चौधरी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. यावेळी स्वप्निल काळभोर यांनी काउंटरवरील बडीशेपेचे काचेचे भांडे उचलून चौधरी यांच्या चेहऱ्यावर फेकून मारले. तसेच ग्राहक दीपक कुकरेजा आणि कामगार मिराज ऊर्फ शमामुल अन्सारी यांनाही मारहाण करण्यात आली. .पोलीस ठाण्यातून परतताना पुन्हा हल्लाघटनेची माहिती देण्यासाठी मयूर चौधरी आणि त्यांचा चुलत भाऊ ओम चौधरी पोलीस ठाण्यात गेले होते. तक्रार देऊन हॉटेलकडे परतत असताना डॉमिनोज पिझ्झासमोर आरोपींनी त्यांना पुन्हा अडवले. चौघांनी दोघांना शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी राहुल काळभोर, रामचंद्र काळभोर, स्वप्निल काळभोर आणि विकास काळभोर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.