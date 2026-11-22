लोणी काळभोर : म्हैस कत्तलीसाठी घेऊन जाणाऱ्या वाहनावर पोलिसांकडून कारवाई सुरू असताना झालेल्या वादाचा राग मनात धरून एका विवाहित महिलेला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करत विनयभंग केल्याचा गंभीर प्रकार लोणी काळभोर येथे घडला आहे. या प्रकरणी गोरक्षक ऋषी कामठे (रा. रामटेकडी, हडपसर) याच्याविरोधात लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे..याप्रकरणी पीडित महिलेने फिर्याद दिली आहे. संबंधित महिला एका फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोसेवा आणि गोरक्षणाचे काम करतात. ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी चारच्या सुमारास त्यांना आणि त्यांचे मित्र गोरक्षक ईश्वर कट्टे यांना म्हैस कत्तलीसाठी घेऊन जाणाऱ्या आयशर वाहनाची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी संबंधित वाहन लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात आणून कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती..दरम्यान, या कारवाईच्या अनुषंगाने ऋषी कामठे पोलीस ठाण्यात आला आणि त्याने फिर्यादी महिलेशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणण्याकरिता महिला घरी गेल्या असताना, रात्री साडेदहाच्या सुमारास लोणी काळभोर येथील एचडीएफसी बँकेसमोर, दत्त मंदिराशेजारी आरोपी साथीदारांसह त्यांच्यासमोर आला..यावेळी आरोपीने महिलेला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करत, 'तुझा आवाज खूप वाढायला लागला आहे. पुढील चार दिवसांत तुझा गेम करतो,' अशी धमकी दिली. तसेच, महिलेला अपमानास्पद धमकी देत तिच्या अंगावर धावून जाऊन जवळीक करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे महिलेच्या मनास लज्जा उत्पन्न झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..घटनेनंतर घाबरलेल्या महिलेने कुटुंबीयांशी चर्चा करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार विनयभंग आणि धमकीप्रकरणी गुन्हा दाखल होताच लोणी काळभोर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.