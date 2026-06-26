पुणे

Pilgrim Safety Concerns: लोणी काळभोर पालखी तळावर कचऱ्याचे साम्राज्य, तुटलेल्या संरक्षण जाळ्यांमुळे वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

लोणी काळभोर पालखी तळावर कचऱ्याचा सडा, ओढ्यावरील तुटलेल्या संरक्षण जाळ्यांमुळे वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनाच्या स्वच्छता व तयारीच्या निर्देशांनंतरही उपाययोजना अधांतरी
Poor condition of Palkhi ground and safety concerns in Loni Kalbhor

Poor condition of Palkhi ground and safety concerns in Loni Kalbhor

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा ११ जुलै रोजी लोणी काळभोर येथे मुक्कामी येत आहे. परंतु येथील पालखी तळावर कच-याचे साम्राज्य पसरले असून लगत असलेल्या ओढ्यावरील संरक्षण जाळ्या तुटलेल्या अवस्थेत असल्याने वारकर्‍यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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